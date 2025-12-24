Gần 59.000 bài thi IELTS được nâng điểm

Hơn 63.000 bài thi IELTS bị thay đổi điểm, trong đó gần 59.000 bài có ít nhất một kỹ năng tăng điểm, được cho là do sự cố kỹ thuật.

Tổ chức IELTS tuần trước công bố báo cáo về phạm vi ảnh hưởng của sự cố kỹ thuật, dẫn đến sai lệch kết quả hơn 63.200 bài thi trên máy tính.

Cụ thể, sự cố xảy ra từ 24/8/2023 đến 4/9/2025. Trong đó, gần 59.000 bài (tương đương 93%) được tăng điểm ở một kỹ năng, còn lại bị giảm.

Sau khi chấm lại, chừng 2/3 bài không thay đổi điểm tổng thể cuối cùng. Trong số còn lại, 20.600 bài tăng 0.5 điểm, hai bài tăng 1 điểm, một số ít giảm 0.5.

IELTS cho hay số thí sinh bị ảnh hưởng là khoảng 62.800, trong đó có những người thi nhiều hơn một lần. Theo nhiều thống kê, mỗi năm có hơn 4 triệu lượt thí sinh làm bài thi này trên toàn cầu.

Nhà cung cấp khẳng định đây là "sự cố kỹ thuật nội bộ" và "không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công mạng nào".

Điểm bài thi IELTS của một thí sinh trước và sau khi chấm lại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, ngày 12/11, nhiều thí sinh tại Việt Nam bất ngờ vì nhận được email từ Hội đồng Anh hoặc IDP, thông báo điểm thi IELTS thay đổi ở kỹ năng Reading (Đọc) và Listening (Nghe).

Thí sinh bị ảnh hưởng có thể chọn hoàn lệ phí thi (hơn 4,6 triệu đồng) hoặc thi lại miễn phí. Hạn chót để xác nhận là trước tháng 5/2026.

"Nếu thí sinh cần tài liệu hoặc thư giải thích cho các trường đại học, nhà tuyển dụng hoặc cơ quan nhập cư, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ", tổ chức này cho biết.

Dù vậy, nhiều người cho biết kết quả trước đó khiến họ lỡ dở kế hoạch học tập, nên việc tăng điểm không còn ý nghĩa. Nhiều đại học cũng thông báo rà soát thí sinh trúng tuyển bằng IELTS, đến nay chưa công bố kết quả.

IELTS là bài thi tiếng Anh phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng nghe, đọc, viết, nói của thí sinh trên thang 9 điểm.

Ở Việt Nam, Hội đồng Anh và IDP là hai đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ này. Ngoài mục đích du học, định cư, IELTS được dùng trong xét tuyển đầu vào, công nhận chuẩn đầu ra đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn thi tốt nghiệp với thí sinh đạt 4.0 IELTS trở lên.

Khánh Linh