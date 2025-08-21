Gần 550 căn nhà xã hội của Vinhomes tại Hải Phòng đủ điều kiện mở bán

Sở Xây dựng Hải Phòng duyệt cho Vinhomes bán 548 căn tại dự án nhà xã hội ở khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải giai đoạn 1.

Thông tin này được Sở Xây dựng Hải Phòng nêu tại thông báo ngày 20/8. Sau kiểm tra hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư và thực tế thi công công trường, Sở đồng ý cho đơn vị này mở bán 548 căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án nhà xã hội ở phường Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (giai đoạn 1).

Số lượng căn được phép bán lần này tương khoảng 14,4% tổng nguồn cung nhà xã hội tại dự án. Vinhomes khởi công khu nhà ở xã hội ở Hải Phòng từ đầu năm 2024. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 7 ở thành phố Cảng, có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 3.804 căn nhà xã hội, trong đó 3.026 căn để bán, còn lại cho thuê. Các căn hộ có diện tích thông thủy 28,8-70 m2.

Cuối tháng trước, Vinhomes cho biết giá bán tạm tính tối thiểu của dự án này khoảng 20 triệu mỗi m2, tối đa 31,99 triệu đồng. Như vậy, bình quân giá bán tạm tính khoảng 23,5 triệu mỗi m2.

Với mức giá bình quân này, căn hộ diện tích nhỏ nhất tại đây gần 677 triệu đồng, căn lớn nhất giá khoảng 1,64 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang nhận đơn đăng ký mua dự án nhà xã hội này đến hết 15/9.

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 1%. Đến năm 2030, Hải Phòng được giao phát triển ít nhất 33.500 căn nhà xã hội.

Anh Tú