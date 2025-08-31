Gần 500 người phải cấp cứu khi xem duyệt binh

Hà NộiSở Y tế Hà Nội ghi nhận 482 người phải cấp cứu khi xem các đợt sơ - tổng duyệt diễu binh, nhiều trường hợp té ngã, hạ canxi, say nắng.

Cụ thể, 439 trường hợp được xử trí cấp cứu tại chỗ, 43 người phải chuyển viện. Nhiều nhất là buổi tổng duyệt hôm 30/8 có 213 bệnh nhân, trong đó 19 trường hợp phải nhập viện còn lại được xử trí tại chỗ. Bệnh nhân chủ yếu bị choáng, co giật nhẹ, ngất, run chân tay, say nắng, buồn nôn, đau đầu, đau bụng, dị ứng, khó thở, tụt huyết áp, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa...

Đơn cử tại tuyến phố Liễu Giai - Văn Cao, nhiều người xếp hàng từ sớm xem diễu binh đến chiều đã bị mệt, khó thở, hạ canxi. Họ được đưa đến lều y tế sơ cứu, các bác sĩ tiêm và pha truyền canxi cho bệnh nhân. Hay, một cụ bà 77 tuổi có bệnh nền đái tháo đường, gãy liên mấu chuyển xương đùi trái, ngã tại Công viên Thống Nhất được Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến Bệnh viện Bưu điện cơ sở II cấp cứu. Dự kiến bà sẽ được mổ kết hợp xương đùi trái sau khi đường huyết ổn định.

Sở Y tế đã huy động 370 nhân viên y tế, 37 xe cứu thương và ôtô phân thành 94 tổ trực cấp cứu hiện trường tại các đợt sơ - tổng duyệt. Ba tổ phòng chống dịch, 3 tổ an toàn thực phẩm cũng được triển khai hiện trường. Ngoài ra còn có các lực lượng trực tại đơn vị như Trung tâm Điều hành A80 đặt tại Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm cấp cứu chính (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội), các cơ sở y tế và tại các địa điểm tập trung đông người.

"Lực lượng y tế được huy động tập trung cao độ, kịp thời ứng phó với mọi tình huống y tế có thể xảy ra", đại diện Sở Y tế cho hay.

Nhân viên y tế cấp cứu một bệnh nhân gặp nạn khi xem sơ duyệt diễu binh. Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Các bác sĩ khuyến cáo bà con lưu ý giữ gìn sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành, bởi có nhiều rủi ro bao gồm cả gánh nặng thể chất và tác động từ điều kiện khí hậu, môi trường.

Mọi người phải di chuyển từ 3-4h sáng để có vị trí quan sát tốt dẫn đến rối loạn chu kỳ sinh học, giảm khả năng chịu đựng căng thẳng. Bên cạnh đó, đi bộ và đứng lâu hàng giờ chờ đợi trong đám đông gây mỏi cơ, ứ trệ tuần hoàn chi dưới, nguy cơ ngất (syncope). Thiếu ngủ, nắng nóng, đứng lâu cộng hưởng làm tăng nguy cơ sự cố y khoa theo cấp số nhân.

Điều kiện khí hậu Hà Nội đầu tháng 9 nhiệt độ dao động 26-31°C, có thể lên đến 35-36°C, độ ẩm cao làm giảm hiệu quả thoát mồ hôi, tăng chỉ số nhiệt. Mọi người nguy cơ bị chuột rút do nhiệt, kiệt sức vì nóng, say nắng (sốc nhiệt, đe dọa tính mạng). Chưa kể, thời tiết kèm theo những cơn mưa rào bất chợt nên rất dễ gây cảm lạnh, ướt quần áo làm mất nhiệt nhanh.

Tại một số nút giao như Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, Cửa Nam, Kim Mã - Liễu Giai, mật độ người đông, nguy cơ chấn thương như té ngã, bầm tím, bong gân. Lực lượng y tế khó tiếp cận nạn nhân ngay, làm tăng nguy cơ tử vong nếu có sự cố tim mạch, ngất hoặc sốc nhiệt. Ngoài tác động thể chất, người dân còn có thể gặp tác động tâm lý như căng thẳng, lo âu, hoảng loạn khi chen lấn.

Để giảm bớt tác động từ môi trường, nên đội mũ nón, kính râm để bảo vệ đầu và mắt khỏi nắng. Mang theo áo mưa mỏng hoặc ô dù nhỏ phòng mưa đột ngột, ưu tiên chọn loại gọn để không vướng víu. Mang theo nước uống đóng chai (ít nhất 1-2 lít/người) và đồ ăn nhẹ (bánh mì, trái cây, sữa); quạt tay hay quạt nhỏ chạy pin; kem chống nắng; túi chườm lạnh phòng trường hợp hạ thân nhiệt tức thì.

48 giờ trước khi diễn ra sự kiện, cần bù nước và điện giải trước, bổ sung bữa tối giàu carb phức hợp, sáng nhẹ nhưng đủ năng lượng. Ngủ bù ít nhất hai đêm trước, đồng thời nghiên cứu kỹ lộ trình, gửi xe, vị trí quan sát.

Tại chỗ khi xem diễu binh, nên uống nước từng ngụm nhỏ và thường xuyên, ăn nhẹ định kỳ 2-3 giờ/lần, nghỉ ngơi trong bóng râm khi có thể. Đặc biệt, lưu ý dấu hiệu sớm là đau đầu, chóng mặt, chuột rút.

Trẻ em thuộc nhóm nguy cơ cao dễ mất nước, cần đội mũ rộng vành và đeo thẻ thông tin liên lạc. Người cao tuổi dễ té ngã, nên tránh khu vực đông, cần đi cùng người thân. Phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh mạn tính nên tham khảo bác sĩ nếu muốn đi xem, ưu tiên vị trí thoáng, tránh chen lấn.

Khi có dấu hiệu như mệt, chóng mặt, da lạnh, mạch nhanh yếu, cần di chuyển vào bóng râm, nâng chân, chườm lạnh. Người biểu hiện say nắng (sốc nhiệt) là da nóng khô, thân nhiệt >40°C, lú lẫn, bất tỉnh. Khi ấy cần làm mát tích cực ngay (dội nước, quạt, túi lạnh), gọi cấp cứu, không cho uống nước nếu lú lẫn.

Người hạ đường huyết với triệu chứng run, đổ mồ hôi, tim nhanh, đói cồn cào, cần cho ăn uống đồ ngọt, kẹo, sau đó ăn tinh bột. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy tìm công an, an ninh, tình nguyện viên gần nhất để yêu cầu cấp cứu y tế.

Thúy Quỳnh