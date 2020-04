Gần 500 người bán hoa được xét nghiệm nhanh

Hà Nội490 người bán hoa cư trú ở làng Tây Tựu, Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) được xét nghiệm nhanh do liên quan đến "bệnh nhân 243".

Việc xét nghiệm diễn ra tại Trung tâm y tế phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, ngày 14/4. Đây là động thái để rà soát những người có nguy cơ lây nhiễm từ "bệnh nhân 243", người cư trú ở thôn Hạ Lôi (Mê Linh) và từng đi buôn bán hoa tại các chợ Quảng Bá, Mê Linh và Minh Khai trước khi bị cách ly, điều trị.

Người bán hoa đến xét nghiệm nhanh. Ảnh: G.C

Người dân đến lấy mẫu xét nghiệm được hướng dẫn đứng tại các vị trí đã kẻ sẵn (cách nhau 2 m). Lực lượng chức năng lần lượt đo thân nhiệt, khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Bác sĩ Đặng Hồng Châu, cán bộ y tế Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm, cho biết quận dự kiến xét nghiệm nhanh trong vòng ba ngày; trong ngày đầu tiên đã lấy mẫu được 300 người và đều có kết quả âm tính. "Mỗi người mất khoảng 10 phút để làm các thủ tục và khoảng 10 phút nữa để có kết quả", bác sĩ Châu nói.

Một người dân ở làng Tây Tựu cho hay "tôi bán hoa tại chợ Quảng Bá, không tiếp xúc với "bệnh nhân 243", nhưng mấy hôm nay cán bộ y tế đến vận động đi lấy mẫu xét nghiệm để yên tâm cho bản thân và gia đình".

Người dân được hướng dẫn đứng cách 2 m trong thời gian chờ xét nghiệm. Ảnh: G.C

Chiều 14/4, ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm) cho biết hàng rào cách ly phía trước trụ sở Công an phường này được dỡ bỏ từ tối 13/4; hiện các cán bộ, chiến sĩ đã trở lại làm việc bình thường.

6 ngày trước, toàn bộ công an phường Đông Ngạc phải cách ly tại trụ sở do Phó công an phường này từng dự một sự kiện có mặt "bệnh nhân 243", sau đó về sinh hoạt cùng 18 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

"Phó công an phường Đông Ngạc là F1 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV hai lần. Những người tiếp xúc gần với vị này (F2) có thể loại trừ nguy cơ lây nhiễm, nên trụ sở công an phường được dỡ cách ly sớm", bà Đinh Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm nói.

Trụ sở công an phường Đông Ngạc trong thời gian cách ly. Ảnh: Lộc Chung

"Bệnh nhân 243", 47 tuổi ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh là trường hợp dương tính thứ 45 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Đến 18h ngày 14/4, Việt Nam ghi nhận 266 người nhiễm Covid-19, trong đó 169 người đã được chữa khỏi, 97 người đang được điều trị.

Gia Chính - Tất Định