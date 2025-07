Gần 500 khách hàng sập bẫy lừa tại dự án Kingsway

TP HCMTrịnh Minh Thanh và đồng phạm thu hàng trăm tỷ đồng của 496 khách hàng để thực hiện dự án chung cư Nam An (tức Kingsway), song sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Ngày 24/7, sau hơn một năm điều tra bổ sung, Võ Thị Phượng, 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành; Trần Thị Thùy Trang, Phó giám đốc, bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có vai trò chủ mưu trong vụ án, song chủ đầu tư Trịnh Minh Thanh đã chết trong quá trình điều tra do bị Covid-19 nên Công an TP HCM đình chỉ điều tra bị can.

Khoảng 400 người trong số gần 500 bị hại có mặt tại tòa. So với lần mở phiên tòa hồi đầu năm ngoái, số bị hại đã tăng lên gần 100 người.

Bị cáo Võ Thị Phượng (trai) và Trần Thị Thùy Trang tại tòa. Ảnh:Hải Duyên

Dự án chung cư Nam An ở quận Bình Tân có 3 block 20 tầng, gồm 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ, thuộc Công ty TNHH Siêu Thành, được khởi công năm 2017 đến năm 2020 thì ngừng cho đến nay.

Theo cáo trạng, Thanh là chủ đầu tư và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Cuối năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng (em dâu) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi dự án chung cư Nam An được cấp phép, Thanh chỉ xây dựng phần thô, không tiếp tục xây dựng theo cam kết nhưng vẫn ký kết hợp đồng bán căn hộ cho khách hàng. Quá trình thực hiện, ông này chỉ đạo Phượng ký hoặc đóng dấu chữ ký (khắc sẵn) vào hợp đồng bán căn hộ, trong đó có một số căn hộ bán trùng cho nhiều cá nhân. Một phần số tiền thu được của khách hàng Thanh dùng trả nợ và các mục đích khác.

Hàng trăm bị hại đến dự phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên

Với vai trò là giám đốc, Phượng đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu về hơn 477 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này đều giao lại cho Thanh quản lý sử dụng.

Nhà chức trách xác định, Phượng chỉ có vai trò giúp sức, đã ký bán 18 căn hộ trùng cho 36 khách hàng, phải chịu trách nhiệm về số tiền 210/477 tỷ đồng. Còn Trần Thị Thùy Trang, dù không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hợp pháp của công ty nhưng quá trình quản lý dự án vẫn giới thiệu là Giám đốc công ty để ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng (bao gồm cả các căn hộ Phượng ký trước đó) chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, riêng việc Trang sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng lừa bán căn hộ cho khách hàng thì bị cáo không biết. Khi phát hiện, Thanh có cho nhân viên cảnh báo với khách hàng.

Người dân tố cáo chủ đầu tư chiếm đoạt tiền, dự án Chung cư Nam An nhiều năm nay vẫn đang "đắp chiếu". Ảnh: Nhật Vy

Tại tòa hôm nay, Phượng thừa nhận là người ký và đóng dấu trên các hợp đồng mua bán, song toàn bộ tiền thu được của khách hàng đều chuyển cho Thanh sử dụng. Bị cáo chỉ được trả công khoảng 100 triệu đồng.

Còn Trang cho rằng chỉ chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng chứ không phải gần 42 tỷ như cơ quan điều tra kết luận.

Chiều nay phiên xử tiếp tục với phần xét hỏi, dự kiến kéo dài đến 18/8.

Hồi đầu năm ngoái, vụ án đã được đưa ra xét xử, song có nhiều người đến tòa nhận là bị hại của Công ty Siêu Thành nhưng không được triệu tập. Do có nhiều vấn đề phát sinh nên tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.

