Gần 500 học sinh Hà Nội bỏ làm thủ tục thi lớp 10

495 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục thi lớp 10 sáng 6/6, có thể không được thi nếu sáng mai vẫn không tới.

"Đây có thể là những thí sinh đã xác định học nghề, học trường tư", Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định trong báo cáo chiều 6/6.

Gần 500 em này vẫn còn cơ hội làm thủ tục dự thi vào sáng mai, trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Nếu vắng, các em được xác định bỏ thi lớp 10, dù đã đăng ký. Các năm trước, Hà Nội thường ghi nhận khoảng 700-1.000 học sinh bỏ thi lớp 10.

Ngoài ra, Sở cho biết có 11 thí sinh cần hỗ trợ làm bài do gặp vấn đề sức khỏe.

Các điểm thi đều sẵn sàng về cơ sở vật chất, chuẩn bị một máy phát điện để đề phòng sự cố. Sở cũng chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi (phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi, hệ thống camera giám sát...), bảo quản vật dụng tư trang của thí sinh, an toàn thực phẩm, phân luồng giao thông.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 7-8/6 với gần 103.000 thí sinh, đông nhất cả nước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, ít nhất 64% học sinh có chỗ học, tương đương hơn 81.000 em. Cả thành phố có hơn 200 điểm thi, khoảng 16.000 giáo viên tham gia.

Thí sinh làm bài thi ba môn, gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ. Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên, vào 9/6. Điểm xét tuyển vào trường không chuyên là tổng ba môn, không nhân hệ số; còn trường chuyên là tổng bốn môn, với môn chuyên nhân hệ số hai.

Dự kiến trong khoảng 4-6/7, Sở sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 10 đến 12/7.

