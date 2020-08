Gần 500 hộ dân bị treo sổ hồng vì chủ đầu tư khiếu kiện thuế

TP HCM3 năm qua dân chung cư The Star nhiều lần gõ cửa chủ đầu tư đòi sổ hồng nhà song vô vọng vì dự án còn vướng khiếu nại về thuế.

Khách hàng ký hợp đồng mua chung cư The Star với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Gia từ năm 2015, đến tháng 4/2017 chủ đầu tư bàn giao căn hộ. Dự án có quy mô khoảng 480 căn, tọa lạc trên Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM. Theo cam kết trong hợp đồng mua bán, trong vòng 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, doanh nghiệp phải làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua.

Song 3 năm qua, hàng trăm hộ dân vẫn mòn mỏi chờ sổ hồng trong vô vọng. Các thủ tục pháp lý làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chưa thể hoàn tất khi chủ đầu tư An Gia cho biết xuất hiện thêm trách nhiệm liên đới của bên thứ ba là Công ty Tân Bình. Bức xúc vì bị "treo" sổ hồng nhiều năm và diễn biến pháp lý dự án ngày càng phức tạp, người dân chung cư The Star đã gửi đơn khiếu nại và cầu cứu khắp nơi.

Mới đây, chủ đầu tư dự án chung cư The Star gồm Công ty An Gia và Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Tân Bình đã có buổi làm việc tại Trung tâm báo chí TP HCM giải trình về lý do chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng).

Ông Nguyễn Mạnh Dũng - đại diện Công ty Tân Bình cho biết, doanh nghiệp là chủ đầu tư cấp một của dự án khu dân cư phường Tân Tạo, quận Bình Tân (bao gồm chung cư Tân Mai và chung cư The Star).

Theo ông Dũng, năm 2015, Tân Bình đã chuyển nhượng dự án The Star cho Công ty An Gia (chủ đầu tư cấp hai) và trước thời điểm đó đã đóng đầy đủ tiền sử dụng đất cho toàn thể dự án. Tuy nhiên, sau đó Cục Thuế TP HCM căn cứ kết luận kiểm toán Nhà nước khu vực IV đề nghị Công ty Tân Bình truy thu số tiền hơn 4,92 tỷ đồng.

Công ty Tân Bình cho rằng, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành quyết định truy thu tiền sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật và không chấp nhận thực thi quyết định. Đồng thời, doanh nghiệp khiếu nại đến các Bộ, ban, ngành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của mình nên chậm chễ trong việc thực hiện thỏa thuận với Công ty An Gia và kéo theo việc chưa thể thực hiện làm sổ hồng cho cư dân.

Ông Nguyễn Trung Tín, Phó chủ tịch HĐQT Công ty An Gia cũng cho biết, ngay khi nhận chuyển nhượng dự án, doanh nghiệp muốn giải quyết mọi thủ tục pháp lý để hoàn thành nghĩa vụ với cư dân. Tuy nhiên, vì vướng vụ việc Công ty Tân Bình khiếu nại tới cơ quan Kiểm toán nên chưa thực hiện các thủ tục pháp lý cho chung cư The Star.

Đến quý IV/2018, ông Tín cho hay Công ty Tân Bình ký hồ sơ để Công ty An Gia thực hiện với điều kiện An Gia chịu mọi chi phí pháp lý và chi phí tiền sử dụng đất bổ sung cho tầng hầm hơn 1.223 m2 (mặc dù theo hợp đồng đã ký là trách nhiệm của Công ty Tân Bình).

Cuối năm 2018 và đầu quý I/2019, Công ty An Gia được cơ quan Nhà nước cho biết chỉ xem xét tính tiền sử dụng đất cho hơn 1.223 m2 tầng hầm khi Công ty Tân Bình hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong quá khứ. Khoản tiền truy thu trên đã tăng lên 12,9 tỷ đồng tạm tính đến ngày 19/3/2020, bao gồm lãi suất chậm thanh toán.

Công ty An Gia đã yêu cầu chủ đầu tư cấp một xử lý khoản tiền bị truy thu nêu trên. Nhưng khi đó, Công ty Tân Bình cho rằng cơ quan Kiểm toán Nhà nước đã đưa ra quyết định truy thu tiền sử dụng đất không có căn cứ pháp lý nên không thể chấp nhận thực thi quyết định này và đã thực hiện khiếu nại.

Cho rằng việc khiếu nại sẽ làm kéo dài thời gian thực hiện việc cấp sổ hồng căn hộ cho cư dân, tháng 9/2019, Công ty An Gia đề xuất chịu tất cả chi phí pháp lý cho dự án (chịu đóng tiền truy thu, tiền sử dụng đất bổ sung...). Song Công ty Tân Bình không đồng ý khoản chi phí bị truy thu bất hợp lý.

Vì vậy, Công ty Tân Bình tiếp tục làm đơn khiếu nại tới cơ quan quản lý Nhà nước và hiện nay bước vào giai đoạn hoàn tất việc giải trình về quyết định truy thu tiền sử dụng đất của Kiểm toán Nhà nước. Công ty Tân Bình thông báo đầu tháng 11/2020 có thể có kết quả không phải thực hiện việc thanh toán khoản truy thu tiền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch HĐQT Công ty An Gia cam kết, nếu đến tháng 11/2020, khi Công ty Tân Bình có kết quả không phải thực hiện việc thanh toán khoản truy thu tiền sử dụng đất, công ty này sẽ xem xét hỗ trợ một phần phí quản lý cho cư dân cũng như các chi phí sử dụng tiện ích khác để họ an tâm và ổn định cuộc sống.

Trường hợp đến tháng 11/2020, Công ty Tân Bình không có kết quả khả quan về việc xử lý các khoản bị truy thu, Công ty An Gia sẽ không đợi thêm mà sẽ thực hiện các thủ tục thanh toán cũng như mọi chi phí thủ tục pháp lý cho dự án. Đồng thời, công ty sẽ báo cáo tiến độ cấp sổ hồng căn hộ đến các cư dân chung cư The Star.

Liên quan đến quyết định truy thu trên, Kiểm toán Nhà nước cho VnExpress biết đã chuyển hồ sơ và kiến nghị cho UBND TP HCM. Còn việc thực hiện cụ thể như thế nào là do thành phố quyết định.

Đại diện Cục thuế TP HCM cũng thông tin, theo hồ sơ vụ việc, Công ty Tân Bình đã hai lần gửi khiếu nại về quyết định truy thu thuế nói trên đến Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, cả hai lần cơ quan này đều giữ nguyên quyết định truy thu.

Dựa trên kết quả đó, Cục thuế TP HCM đã có phản hồi đến Công ty Tân Bình là sẽ tiến hành truy thu số thuế theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

"Trường hợp doanh nghiệp vẫn không đồng ý với quyết định có thể khiếu nại lên Tổng cục thuế hoặc là khởi kiện ra Tòa án", lãnh đạo Cục thuế TP HCM nói.

Lý An