Gần 500.000 người được cấp hộ chiếu vaccine

200 cơ sở trên toàn quốc triển khai xác thực dữ liệu tiêm chủng bằng chữ ký số, gần 500.000 người đã có hộ chiếu vaccine, tính đến 15/4.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, xác nhận thông tin trên.

Về việc chậm xác nhận mũi tiêm, ông Hùng cũng cho biết Bộ Y tế đang thúc giục các đơn vị tiêm chủng kiểm tra và cập nhật để sớm cấp hộ chiếu vaccine cho người dân. Đối với hơn 41 triệu mũi tiêm chưa nhập hoặc thiếu thông tin cơ bản, Bộ Công an thống kê hôm 4/4, Bộ Y tế dự kiến đến tháng 5 có thể hoàn thành xác thực, để cấp chứng nhận vaccine

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 8/4, Nền tảng Quản lý tiêm chủng vaccine Covid-19 đã gửi sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gọi tắt là cơ sở dữ liệu dân cư) hơn 196,7 triệu mũi tiêm, tương ứng với hơn 82,2 triệu đối tượng. Trong đó, hơn 72,3 triệu người đã có thông tin căn cước công dân hoặc chứng minh thư và hơn 9,9 triệu người không có thông tin. Các dữ liệu tiêm chủng của người dân đều được cơ quan chức năng xác minh, đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư, để cấp hộ chiếu vaccine.

Ảnh chụp màn hình hộ chiếu vaccine của người dân Hà Nội. Ảnh: Chi Lê

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ xác nhận thông tin tiêm chủng bằng chữ ký số từ ngày 8/4, Bộ Y tế bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine từ 15/4. Hộ chiếu vaccine thể hiện dưới dạng mã QR, sử dụng kết hợp với giấy tờ định danh như căn cước, hộ chiếu... nhằm bảo mật, tránh sai sót lộ, lọt thông tin cá nhân. Người dân nhận hộ chiếu vaccine, hiển thị trên ứng dụng PC-Covid hoặc Sổ Sức khỏe điện tử.

Hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia. Tính đến ngày 7/4, Việt Nam đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước, gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia.

Toàn quốc đã tiêm hơn 209 triệu liều vaccine Covid-19, tính đến hết 14/4. Trong đó, 100% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi một, 99% tiêm mũi hai, khoảng 50% đã tiêm mũi ba. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi một là 99% và mũi hai là 94%.

Chi Lê