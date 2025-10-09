Gần 50 km đường Hồ Chí Minh xuyên rừng trước ngày thông xe

Đường có 4 làn xe đã thảm nhựa, kẻ vạch xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc với tốc độ thiết kế 100 km/h. Từ nay đến cuối tháng 10, đơn vị thi công sẽ lắp đặt thêm trụ điện chiếu sáng.

Trong tương lai, tuyến mở rộng hoàn chỉnh 6 làn xe, rộng 32 m để tăng khả năng kết nối vùng Nam Bộ và Tây Nguyên.