Gần 50 km đường Hồ Chí Minh xuyên rừng trước ngày thông xe

Sau gần hai năm tái khởi công, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài 83 km qua ba tỉnh đang dần hoàn thiện. Trong đó đoạn TP HCM - Đồng Nai dài 47 km gần xong, 36 km qua Tây Ninh đạt 80% khối lượng. Dự án khởi công năm 2009, dừng hai năm do thiếu vốn và được nối lại từ 2023, điểm đầu tại Chơn Thành (Đồng Nai), đoạn cuối ở Hòa Khánh (Tây Ninh).
Sau gần hai năm tái khởi công, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài 83 km qua ba tỉnh đang dần hoàn thiện. Trong đó đoạn TP HCM - Đồng Nai dài 47 km gần xong, 36 km qua Tây Ninh đạt 80% khối lượng. Dự án khởi công năm 2009, dừng hai năm do thiếu vốn và được nối lại từ 2023, điểm đầu tại Chơn Thành (Đồng Nai), đoạn cuối ở Hòa Khánh (Tây Ninh).
Đường có 4 làn xe đã thảm nhựa, kẻ vạch xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc với tốc độ thiết kế 100 km/h. Từ nay đến cuối tháng 10, đơn vị thi công sẽ lắp đặt thêm trụ điện chiếu sáng.
Trong tương lai, tuyến mở rộng hoàn chỉnh 6 làn xe, rộng 32 m để tăng khả năng kết nối vùng Nam Bộ và Tây Nguyên.
Đường có 4 làn xe đã thảm nhựa, kẻ vạch xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc với tốc độ thiết kế 100 km/h. Từ nay đến cuối tháng 10, đơn vị thi công sẽ lắp đặt thêm trụ điện chiếu sáng.
Trong tương lai, tuyến mở rộng hoàn chỉnh 6 làn xe, rộng 32 m để tăng khả năng kết nối vùng Nam Bộ và Tây Nguyên.
Tuyến đường chạy qua rừng cao su đang chuẩn bị thay lá ở xã Dầu Tiếng (Bình Dương cũ) nay là TP HCM vào ngày đầu tháng 10.
Tuyến đường chạy qua rừng cao su đang chuẩn bị thay lá ở xã Dầu Tiếng (Bình Dương cũ) nay là TP HCM vào ngày đầu tháng 10.
Tại nút giao đường Hồ Chí Minh với DT744 nhiều xe lu đang gia cố mặt đường, thảm nhựa trước khi làm trụ đèn tín hiệu giao thông. Nơi này cách địa đạo Củ Chi khoảng 9 km.
Tại nút giao đường Hồ Chí Minh với DT744 nhiều xe lu đang gia cố mặt đường, thảm nhựa trước khi làm trụ đèn tín hiệu giao thông. Nơi này cách địa đạo Củ Chi khoảng 9 km.
Cách đó khoảng một km là cầu Thanh An dài hơn 600 m bắc qua sông Sài Gòn nối TP HCM và Tây Ninh. Đây là cầu lớn nhất gói thầu, có mức đầu tư khoảng 180 tỷ đồng, gồm 12 trụ với tĩnh không cao nhất 7 m giúp tàu thuyền lớn dễ dàng đi qua.
Toàn dự án có 14 cầu trong đó ba cầu xây mới, còn lại tiếp tục hoàn thiện. Tại đoạn qua TP HCM, ngoài Thanh An còn 5 cây cầu đang thi công gồm: kênh Phước Hòa, Bà Tứ, Thị Tính, Cây Trường và Suối Tre.
Cách đó khoảng một km là cầu Thanh An dài hơn 600 m bắc qua sông Sài Gòn nối TP HCM và Tây Ninh. Đây là cầu lớn nhất gói thầu, có mức đầu tư khoảng 180 tỷ đồng, gồm 12 trụ với tĩnh không cao nhất 7 m giúp tàu thuyền lớn dễ dàng đi qua.
Toàn dự án có 14 cầu trong đó ba cầu xây mới, còn lại tiếp tục hoàn thiện. Tại đoạn qua TP HCM, ngoài Thanh An còn 5 cây cầu đang thi công gồm: kênh Phước Hòa, Bà Tứ, Thị Tính, Cây Trường và Suối Tre.
Ở đoạn đường dẫn lên cầu, đơn vị thi công đang xây dựng taluy bêtông, gia cố hai bên để chống sạt lở.
Ở đoạn đường dẫn lên cầu, đơn vị thi công đang xây dựng taluy bêtông, gia cố hai bên để chống sạt lở.
Tại đoạn vừa được trải nhựa gần đó, công nhân tất bật dọn dẹp đất cát làm sạch mặt đường để kẻ vạch và đào hố làm cọc tiêu. Lúc cao điểm thi công, tại gói thầu XL01 qua TP HCM có hơn 100 công nhân làm việc.
Tại đoạn vừa được trải nhựa gần đó, công nhân tất bật dọn dẹp đất cát làm sạch mặt đường để kẻ vạch và đào hố làm cọc tiêu. Lúc cao điểm thi công, tại gói thầu XL01 qua TP HCM có hơn 100 công nhân làm việc.
Ở phía bên kia cầu Thanh An, xã Trảng Bàng, Tây Ninh, nhiều xe đang lu lèn đường để gia cố, tăng độ chịu lực sau khi rải đá xuống nền đất đỏ. Tiếp đến, nhà thầu sẽ thảm nhựa đường rồi lu lèn thêm lần nữa để hoàn chỉnh phần mặt đường.
Ở phía bên kia cầu Thanh An, xã Trảng Bàng, Tây Ninh, nhiều xe đang lu lèn đường để gia cố, tăng độ chịu lực sau khi rải đá xuống nền đất đỏ. Tiếp đến, nhà thầu sẽ thảm nhựa đường rồi lu lèn thêm lần nữa để hoàn chỉnh phần mặt đường.
Trên các đoạn đã hoàn thiện, công nhân đang lắp biển báo, kẻ vạch sơn. Đại diện gói thầu XL01 (liên danh Tập đoàn Đèo Cả) cho biết đoạn đường Hồ Chí Minh qua TP HCM - Đồng Nai cơ bản xong, dự kiến bàn giao cho thành phố cuối tháng 10 trước khi thông xe.
Trên các đoạn đã hoàn thiện, công nhân đang lắp biển báo, kẻ vạch sơn. Đại diện gói thầu XL01 (liên danh Tập đoàn Đèo Cả) cho biết đoạn đường Hồ Chí Minh qua TP HCM - Đồng Nai cơ bản xong, dự kiến bàn giao cho thành phố cuối tháng 10 trước khi thông xe.
Tuyến đường đi qua nhiều khu dân cư đông đúc. Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và mở rộng không gian đô thị, công nghiệp, thương mại, du lịch khu vực.
Tuyến đường đi qua nhiều khu dân cư đông đúc. Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và mở rộng không gian đô thị, công nghiệp, thương mại, du lịch khu vực.
Lộ trình đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà ban đầu qua các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Bình Phước, nay là Tây Ninh - TP HCM và Đồng Nai. Đồ họa: Khánh Hoàng
Lộ trình đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà ban đầu qua các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Bình Phước, nay là Tây Ninh - TP HCM và Đồng Nai. Đồ họa: Khánh Hoàng
Thanh Tùng - Đình Văn