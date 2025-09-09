Gần 50% học sinh lớp 12 ở Mỹ không có kỹ năng toán cơ bản

Theo kết quả đánh giá của Bộ Giáo dục Mỹ, 1/3 học sinh lớp 12 không có kỹ năng đọc hiểu cơ bản, 1/2 không có kỹ năng toán cơ bản.

Bộ Giáo dục Mỹ ngày 8/9 công bố kết quả Đánh giá Tiến bộ Giáo dục Quốc gia (NAEP), cho thấy điểm đọc hiểu và toán trung bình của học sinh lớp 12 nước này đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. NAEP là chương trình đánh giá giáo dục lớn nhất Mỹ, còn được gọi là "bảng điểm quốc gia".

Theo đánh giá mới, được thực hiện với hàng chục nghìn học sinh trên toàn quốc năm 2024, khoảng 1/3 học sinh lớp 12 không có kỹ năng đọc hiểu cơ bản, gần 1/2 không có kỹ năng toán cơ bản.

Trong môn đọc hiểu, 2/3 học sinh lớp 12 có thể xác định được mục đích của một bài luận thuyết phục, nhưng chỉ 1/5 có thể rút ra được kết luận từ bài viết đó dựa theo dữ liệu trong văn bản.

Trong môn toán, 60% học sinh tính được dân số của một khu vực dựa trên dữ liệu về diện tích, mật độ. Tuy nhiên, chưa đến 50% học sinh có thể chuyển đổi chính xác một tình huống thực tế thành biểu thức đại số.

Học sinh lớp 12 chụp ảnh bên ngoài trường trung học Union ở bang Vermont, ngày 28/8. Ảnh: AP

Tỷ lệ học sinh lớp 12 đạt trình độ thành thạo hai môn này cũng giảm 2 điểm phần trăm so với năm 2019, xuống còn 35% ở môn đọc và 22% ở môn toán.

Kết quả sụt giảm này nối dài xu hướng đã bắt đầu từ trước đại dịch Covid-19 và là dữ liệu mới nhất cho thấy học sinh Mỹ đang học kém đi so với vài năm trước.

Tình trạng hổng kiến thức đã lan rộng đáng kể, thể hiện rõ trong các kỳ thi và bài kiểm tra đầu vào. Theo WSJ, thực trạng này diễn ra với hầu hết học khu trên cả nước.

"Học sinh Mỹ đang bước tiếp vào đời với ít kỹ năng và kiến thức căn bản hơn so với thế hệ trước cách đây một thập kỷ", Lesley Muldoon, giám đốc điều hành hội đồng đánh giá NAEP, nhận xét. "Điều này xảy ra đúng vào thời điểm những tiến bộ nhanh chóng về công nghệ và xã hội đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với lực lượng lao động và công dân tương lai, chứ không phải thấp hơn".

Những học sinh vốn đã gặp khó khăn trong học tập từ trước có xu hướng ngày càng tụt hậu, nới rộng thêm khoảng cách giữa nhóm đứng đầu và nhóm đứng cuối. Điểm trung bình của nữ sinh Mỹ sụt giảm nhanh hơn nam sinh, theo dữ liệu của NAEP.

Các nhà nghiên cứu lưu ý có rất nhiều yếu tố trong và ngoài trường học ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh, và rất khó để xác định nguyên nhân đằng sau những con số tổng thể.

Đức Trung (Theo Newsweek, WSJ)