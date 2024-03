Gần 50% gen Z sợ đi máy bay

49% người trẻ thuộc gen Z hoang mang, lo sợ khi đi máy bay, một phần do tiếp nhận nhiều thông tin trái chiều.

JW Surety Bonds, đơn vị bảo hiểm nổi tiếng ở Mỹ, thực hiện khảo sát với 1.000 hành khách về việc đi máy bay, 230 người tham gia thuộc gen Z. Kết quả chỉ ra 49% gen Z đang gặp tình trạng sợ đi máy bay. Con số này với thế hệ Millennials (1980-1990) là 39%, Baby Boomers (1946-1964) là 40%, gen X (1965-1980) là 38%.

"Không thế hệ nào sợ đi máy bay bằng những người trẻ", đại diện đơn vị bảo hiểm nói.

Gen Z trưởng thành trong đại dịch Covid-19, gây nên những mâu thuẫn tâm lý, luôn đặt câu hỏi về sự đáng tin cậy. Lo lắng của họ tăng lên đáng kể, niềm tin họ dành cho gia đình, bạn bè và các tổ chức lâu đời cũng bị ảnh hưởng.

Một phần thân của chiếc Boeing 737 MAX 9 bật tung. Ảnh: Reuters

Lesley Koeppel, nhà trị liệu ở New York, cho rằng các bậc cha mẹ đang gieo vào đầu con cái nhiều nỗi lo trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều căng thẳng, từ Covid-19, xung đột chính trị lẫn khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Thế hệ này cũng có khả năng truy cập vào nhiều nguồn thông tin trên Internet và chúng thường mâu thuẫn với những gì người xung quanh họ nói.

"Có quá nhiều thông tin sai lệch và không nhất quán. Khi không thể tin tưởng, họ trở nên lo lắng và chần chừ", Koeppel nói.

Tuy nhiên, bất chấp những sự cố gần đây, việc đi máy bay vẫn an toàn hơn hầu hết hình thức du lịch khác, đặc biệt an toàn hơn đi ôtô. Kể từ vụ chiếc máy bay phản lực bị rơi ở New York vào tháng 1/2009 khiến 50 người thiệt mạng, chỉ có thêm 5 người nữa chết vì tai nạn trên các chuyến bay thương mại theo lịch trình tại Mỹ.

Trong khi đó, trung bình 100 người chết mỗi ngày trên đường bộ và cao tốc ở Mỹ từ năm 2003 đến năm 2022 - năm có số ca tử vong do tai nạn giao thông kỷ lục ở Mỹ. Điều này có nghĩa số người chết trên đường bộ, cao tốc mỗi giờ gần bằng số người chết trên các chuyến bay thương mại tại Mỹ trong 15 năm.

Dù vậy, các hình thức bay khác không cho thấy kết quả an toàn, gần 300 người đã thiệt mạng kể từ năm 2009 khi sử dụng các dịch vụ hàng không theo yêu cầu như máy bay tư nhân. Gần 5.500 người đã thiệt mạng trong ngành hàng không, đặc biệt với những chiếc máy bay nhỏ thường được vận hành bởi phi công nghiệp dư.

Hoài Anh (Theo NZ Herald, CNN)