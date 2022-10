Gần 50 cảnh sát đột kích đường dây lô đề

Hà TĩnhCảnh sát đồng loạt ập vào 9 tụ điểm thầu đề có gắn camera giám sát ở TP Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh do Trần Thị Dung làm chủ, bắt 14 người.

Hơn một tuần trước, sau 3 tháng "nằm vùng", Công an TP Hà Tĩnh huy động gần 50 trinh sát, tổ chức 9 mũi đồng loạt đột kích đường dây này.

Nghi can Dung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Dung và đồng phạm bị cáo buộc hoạt động lô đề trong nhiều tháng qua, một ngày giao dịch khoảng nửa tỷ đồng. Đường dây có 3-4 cấp đại lý.

Theo cơ quan điều tra, những người tổ chức ghi lô đề đa số là phụ nữ, trao đổi chủ yếu qua điện thoại, mạng xã hội và giao dịch qua tài khoản ngân hàng.

Ngày 17/10, Công an TP Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Dung về tội Đánh bạc, theo điều 321 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can những người còn lại.

Đức Hùng