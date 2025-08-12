Gần 50.000 người trải nghiệm chuỗi sự kiện tại T&T City Millennia

Tây NinhKhán giả tham dự đại nhạc hội, khám phá phố đi bộ Millennia Journey và dòng sông Ánh sáng vừa được xác nhận kỷ lục tại khu đô thị T&T City Millennia.

Theo thông tin từ ban tổ chức, đã có gần 50.000 khán giả có mặt tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (Cần Giuộc, Tây Ninh) vào tối 9/8 để tham dự đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới" và khám phá hai công trình kỷ lục quốc gia.

Đại nhạc hội do Tập đoàn T&T Group tổ chức tại T&T City Millennia, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hàng vạn khán giả đã có mặt tại đại nhạc hội. Ảnh: T&T Group

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà du hành Marco Polo, chương trình được dàn dựng như một bản giao hưởng nghệ thuật đa tầng, kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản vùng đất Cửu Long, đồng thời giới thiệu một đô thị mới, hiện đại.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia đã được "biến hóa" thành một sân khấu mở với ánh sáng, âm nhạc, laser, công nghệ trình chiếu 3D mapping, drone show và pháo hoa nghệ thuật. Câu chuyện về hành trình vươn mình của vùng đất di sản Tây Ninh được kể qua ba chương: Đất anh hùng - Miền di sản; Sông ánh sáng - Sắc tinh hoa và Thắp di sản - Sáng kỷ nguyên.

Khán giả được thưởng thức những tiết mục của dàn ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: T&T Group

Khán giả đã được tận hưởng màn trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng showbiz Việt như Đức Tuấn, Uyên Linh, Chi Pu, Isaac, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quân A.P, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng, DJ Mie... Chương trình kéo dài đến nửa đêm trong sự cổ vũ của mọi người.

Điểm nhấn của đại nhạc hội là phần trình diễn drone quy mô lớn và màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Trên nền trời đêm Tây Ninh, hơn 1.000 drone đồng loạt cất cánh, tái hiện những biểu tượng rực rỡ về vẻ đẹp của văn hóa, con người Tây Ninh nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Hàng nghìn người khám phá tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên niên kỷ. Ảnh: T&T Group

Cũng tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức công nhận 2 hạng mục tại khu đô thị T&T City Millennia xác lập kỷ lục quốc gia. Cụ thể, tuyến phố đi bộ Millennia Journey là "tuyến phố đi bộ trong khuôn viên khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất" và Light River- Dòng sông ánh sáng là "tuyến đường thủy trong khuôn viên khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất".

Phố đi bộ Millennia Journey lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm Marco Polo vào thế kỷ XIII. Tuyến phố bắt đầu từ hình ảnh con thuyền của Marco Polo chuẩn bị rẽ sóng ra khơi, đi qua các tuyến đường được đặt tên theo hành trình của nhà thám hiểm: trạm Địa Trung Hải, trạm Con đường Tơ lụa, trạm Myanmar – Tây Tạng, trạm Đông Nam Á – Việt Nam... và trạm cuối cùng là Mảnh đất Chín Rồng.

Dòng sông ánh sáng lấy ý tưởng từ dòng Venice mộng mơ, chảy qua lòng khu đô thị với điểm nhấn là sự kết hợp giữa hệ thống phun sương, laser kết hợp biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc. Khi ngồi trên thuyền dạo mát, du khách như lạc vào một miền cổ tích với hơi sương mát lạnh.

Theo chủ đầu tư, việc tổ chức thành công đại nhạc hội quy mô lớn cùng 2 hạng mục kỷ lục góp phần định vị T&T City Millennia là điểm đến mới của các hoạt động giải trí, văn hóa và lễ hội khu vực phía Nam.

Yên Chi