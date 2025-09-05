Gần 5.000 học sinh Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ khai giảng cùng cả nước

Sáng ngày 5/9, gần 5.000 học sinh Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ khai giảng, hòa chung không khí cả nước, 52.000 cơ sở giáo dục cùng kết nối trực tuyến, cất tiếng trống trường.

Năm nay, ngày khai giảng mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ngay từ đầu buổi lễ, cô và trò trường Mầm non Lý Thái Tổ đón năm học mới với màn biểu diễn trống hội. Ở trường Tiểu học, lễ chào cờ và đón học sinh lớp 1 đánh dấu bước chuyển từ mầm non. Tại Trường THCS-THPT, học sinh lớp 12 cũng trao cờ truyền thống cho khối 6 và 10, tiếp nối giá trị của trường trong hai thập kỷ.

Thầy trò Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ tham dự Lễ khai giảng trực tuyến trên toàn quốc. Ảnh: Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Trong khuôn khổ buổi lễ, vòng Chung kết cuộc thi hát tiếng Anh "Shine on Mic" mùa đầu tiên diễn ra tại sân khấu Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ. Đây là sân chơi để học sinh thể hiện tài năng âm nhạc, ngoại ngữ và sự tự tin trong tinh thần hội nhập.

Cô trò trường Mầm non biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày khai trường. Ảnh: Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Dịp này, Hệ thống Lý Thái Tổ cũng vinh danh giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc, ghi nhận nỗ lực của thầy và trò, đồng thời, khẳng định chất lượng giáo dục. Theo đó, năm học mới bắt đầu trong âm vang tiếng trống trường, dưới sắc cờ đỏ sao vàng và giai điệu quốc ca.

Trường vinh danh học sinh đạt học bổng tiếng Anh năm học 2025-2026. Ảnh: Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Trong dòng chảy 80 năm của ngành giáo dục, Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ kiên định với mục tiêu đào tạo và phát triển toàn diện con người về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng. Đơn vị hướng tới xây dựng thế hệ công dân toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, như thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026.

Với định hướng "Đổi mới để bứt phá - Sáng tạo để tiên phong", năm học 2025-2026 đánh dấu quyết tâm đổi mới toàn diện của thầy và trò hệ thống. Đại diện đơn vị chia sẻ, đổi mới không chỉ ở phương pháp dạy và học, mà còn trong tư duy, cách tiếp cận tri thức và hoạt động giáo dục. Sáng tạo trở thành chìa khóa để thầy và trò phát huy tiềm năng, dám nghĩ, dám làm và khẳng định bản lĩnh.

"Chúng tôi cam kết xây dựng môi trường học tập nhân văn, khai phóng và đầy cảm hứng, nơi mỗi ước mơ được chắp cánh", vị đại diện nói thêm.

Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ bắt đầu năm học mới với chủ đề "Đổi mới để bứt phá - Sáng tạo để tiên phong". Ảnh: Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Năm học này, Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ cũng triển khai Chương trình Quốc tế Oxford (Oxford International Curriculum - OIC). Đây là cơ hội để học sinh tiếp cận chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, đồng thời, duy trì nền tảng chương trình giáo dục quốc gia.

Với OIC, học sinh có lộ trình học tập cá nhân hóa, dựa trên năng lực và định hướng nghề nghiệp, từ đó, tiếp cận các chứng chỉ quốc tế như IGCSE, A-Level hoặc chuyển tiếp sang chương trình song bằng trong tương lai. Sự kết hợp này thể hiện tầm nhìn hội nhập và cam kết nâng cao chất lượng giáo dục, đưa học sinh Lý Thái Tổ tiến gần hơn chuẩn mực công dân toàn cầu.

Nhật Lệ