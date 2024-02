Gần 5.000 container hàng tồn ở cảng biển TP HCM

Đến tháng 2, còn gần 5.000 container hàng tồn tại cảng biển, tăng mạnh so với cuối 2023, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, theo Hải quan TP HCM.

Số liệu trên vừa được Cục Hải quan thành phố công bố. Cơ quan này cho hay, lượng hàng tồn trong tháng 1 tăng cao so với cuối năm ngoái do đây là thời điểm cận Tết Nguyên đán, lượng hàng nhập khẩu của doanh nghiệp về cảng tăng hơn so với trước.

Trong đó, hàng tồn quá 90 ngày tại các cảng biển tính đến cuối tháng 1 còn 4.845 container, giảm 247 container so với tháng 12/2023. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tồn đọng nhiều nhất. Tiếp đến là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3, khu vực 4 và cảng Hiệp Phước.

Ngoài ra, hàng tồn tại cửa khẩu đường hàng không có 2.038 dòng hàng, với gần 470.000 tấn. Trong đó, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất gần 1.700 dòng hàng, với trên 467 tấn; Chi cục Hải quan cửa khẩu chuyển phát nhanh tồn 348 dòng hàng, với gần 2 tấn.

Hàng hóa tại cảng Cát Lái (TP HCM). Ảnh: Thành Nguyễn

Hải quan TP HCM cho biết các lô hàng này bao gồm gỗ nhập khẩu, phế liệu và nhiều loại hàng hóa khác. Với hàng phế liệu, nhiều công ty đứng tên nhập khẩu là công ty "ma". Nhiều lần nhà chức trách thông báo nhưng không đến nhận hàng. Do đó, cơ quan chức năng sẽ tiêu hủy hoặc trả lại hãng tàu để tái xuất đến nơi nhập.

Theo quy trình, Cục Hải quan TP HCM sau khi kiểm tra, xác minh thông tin sẽ thông báo tìm chủ hàng tồn đọng với hàng hóa lưu giữ quá 90 ngày. Ngoài ra, cơ quan này sẽ lập hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng theo từng năm gồm các sở, ngành có liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính... Sau đó, tùy vào tình hình hàng hóa sẽ có kế hoạch đấu giá, tái xuất hoặc tiêu hủy

"Thời gian qua, chúng tôi tích cực trong việc xử lý hàng hóa tồn đọng, nhưng chúng liên quan đến nhiều đơn vị khác nên tốn thời gian. Do đó, hải quan mong doanh nghiệp nhập hàng sớm liên hệ nhà chức trách để làm thủ tục nhận hàng", đại diện Hải quan TP HCM nói.

Theo cơ quan này, với lượng container lớn tồn lâu ngày có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ách tắc tại cảng. Việc tồn đọng hàng trong bãi cũng làm thiếu container rỗng, buộc các hãng tàu phải tăng giá cước vận chuyển.

Thi Hà