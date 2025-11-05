Gần 400 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bão lũ tại Hội chợ Mùa thu

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã quyên góp gần 400 tỷ đồng tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất để hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Ngay trước lễ khai mạc hội chợ, ban tổ chức đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Các hòm từ thiện được đặt tại toàn bộ khu vực ra vào của VEC để khách tham quan có thể đóng góp tiền mặt hoặc hiện vật.

Theo thông tin từ ban tổ chức, hàng nghìn doanh nghiệp, người dân đã cùng gửi gắm những món quà nghĩa tình, thể hiện rõ tinh thần "Mùa thu hy vọng - chia sẻ yêu thương". Chỉ sau 10 ngày diễn ra hội chợ, gần 400 tỷ đồng được quyên góp, trong đó, Vingroup ủng hộ 100 tỷ đồng, được trích từ quỹ 500 tỷ đồng của tập đoàn dành cứu trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Số tiền này đã được trao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đêm bế mạc vào tối 3/11.

Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup trao bảng ủng hộ 100 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Vingroup

Hội chợ Mùa thu 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư – văn hóa quy mô quốc gia.

Với quy mô hơn 130.000m2, hơn 3.000 gian hàng và sự tham gia của hơn 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã tạo ra sức hút đến người dân. Chỉ trong khoảng gần 10 ngày diễn ra đã có hơn một triệu lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Tổng doanh số giao dịch tại Hội chợ đạt gần 5.000 tỷ đồng.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất thu hút người dân tới mua sắm, trải nghiệm. Ảnh: Vingroup

Ngoài xúc tiến thương mại, hội chợ còn là diễn đàn trao đổi, khơi mở ý tưởng đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững. Những tọa đàm, hội nghị, sự kiện kết nối đầu tư được tổ chức liên tục, thu hút hàng nghìn đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước. Ban tổ chức cho biết, sự kiện này được xem như dịp để sản phẩm Việt vươn xa, doanh nghiệp Việt lớn mạnh hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Vingroup

Tập đoàn Vingroup trong vai trò đồng tổ chức, nhà tài trợ và đơn vị vận hành chủ lực đã tư vấn thiết kế tổng thể không gian hội chợ, hỗ trợ hạ tầng mặt bằng, hệ thống điện nước, an ninh và vệ sinh, góp phần đảm bảo sự vận hành của sự kiện.

Ngay sau Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, Bộ Công Thương đã được giao chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ bốn mùa trong thời gian tới. Sắp tới sẽ là Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất nhằm hình thành chuỗi hội chợ - triển lãm thường niên quy mô lớn diễn ra xuyên suốt quanh năm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm kết nối giao thương và trải nghiệm văn hóa giữa các doanh nghiệp, địa phương với người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.

Yên Chi