Gần 400 quân và dân đảo Cồn Cỏ vào hầm trú ẩn tránh bão

Quảng TrịCách đất liền khoảng 30 km, Cồn Cỏ đã có sóng to, gió lớn nên bộ đội và chính quyền đặc khu đã tổ chức đưa gần 400 quân và dân vào hầm trú ẩn.

Ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch đặc khu Cồn Cỏ, cho biết đến 17h hôm nay, người dân và lực lượng vũ trang được 12 xe điện và một số xe tải đưa từ nhà vào hầm trú ẩn. "Đặc khu đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm trong thời gian tránh bão", ông nói.

Người dân lên xe điện di tản đến hầm trú ẩn. Ảnh: Anh Xuân

Theo lãnh đạo đặc khu Cồn Cỏ, vào hầm trú ẩn là giải pháp nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm an toàn trong điều kiện gió to, sóng lớn, không thể đi bộ đường dài hoặc di chuyển bằng các phương tiện thô sơ.

"Hiện nay trên đảo chưa mưa, nhưng sóng to, gió lớn. Trên đảo có 9 tàu thuyền vào neo đậu an toàn ở âu cảng, các tàu còn lại đang được di chuyển tránh bão, tuyệt đối không cho ra khơi", ông Anh nói.

Gần 400 quân và dân đảo Cồn Cỏ vào hầm trú ẩn bão Kajiki Bộ đội Biên phòng trên đảo Cồn Cỏ hỗ trợ người dân vào hầm trú ẩn. Video: Anh Xuân

Ứng phó với bão Kajiki, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Cồn Cỏ đã họp, triển khai phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ; phương tiện; vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Các lực lượng được phân công chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc và trang thiết bị đến nơi an toàn. Nhà cửa, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng thiết yếu được chằng chống.

Cồn Cỏ là hải đảo tiền tiêu thuộc vùng biển Quảng Trị, diện tích khoảng 2,3 km2, nằm cách đất liền khoảng 30 km. Đảo có 19 hộ dân, 439 người gồm dân sự và quân sự.

Lúc 19h hôm nay, tâm bão ở cách Nghệ An khoảng 410 km, Hà Tĩnh 390 km về phía đông đông nam, Bắc Quảng Trị 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Sau khoảng 8 tiếng chếch lên bắc, bão lại đổi sang hướng tây với tốc độ 15-20 km/h và còn có khả năng mạnh thêm, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Dự báo 7h ngày mai, bão ở nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 200 km, cách Hà Tĩnh khoảng 180 km về phía đông đông nam; cách bắc Quảng Trị khoảng 90 km về phía đông bắc, duy trì cấp 14, giật cấp 17. Sau đó khoảng 16h, bão đi vào Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió lớn nhất cấp 14, giật cấp 16-17.

