Gần 40 rồi, em muốn được yêu

Em có khiếu hài hước, quen thân rồi hay làm này kia cho đối phương vui cười khi đi bên cạnh mình.

Sài Gòn dạo này mưa quá há anh, em ghét mưa lắm, mưa càng làm cho mình cô đơn hơn nữa. Em làm nhân viên văn phòng tại Sài Gòn, từng đổ vỡ cách đây rất rất lâu rồi, chưa có con. Sau đổ vỡ đó, em co mình sống khép kín, sợ nhiều lắm, sợ yêu, sợ tổn thương lần nữa. Em khó yêu ai nhưng khi yêu thì yêu hết lòng dạ nên sợ lắm anh ạ. Em sinh năm 1986, tuổi mà người đời vẫn hay nói cao số, lận đận tình duyên. Cũng đúng thật, cuộc đời em trải qua nhiều thăng trầm rồi, giờ chỉ muốn tìm một người sống đơn giản, biết yêu thương quan tâm, nhường nhịn nhau. Sau giờ làm em ghé chợ và mua những món hai đứa thích về nấu, cùng nhau trò chuyện, ăn cơm bên mâm cơm nóng hổi mỗi tối là hạnh phúc rồi.



Về tính cách: Em dễ khóc, sống tình cảm nên dễ mủi lòng trước hoàn cảnh nào đó, hay giúp đỡ người già, người khó khăn ngoài đường. Đôi khi em chỉ ước mình trúng số để có thật nhiều tiền đi giúp đỡ mọi người. Nhà em cũng vài lần nấu cơm thịt kho trứng đi phát cho mọi người, thấy hạnh phúc lắm anh ạ. Dễ khóc nhưng tính em quyết đoán, ghét sự mập mờ, cứ thẳng thắn, thành thật mà nói ra những điều khó nói để cùng nhau giải quyết anh nhé.



Về anh: Chỉ mong anh đi chơi ở đâu thì cho em theo với, em thích cảm giác có một người luôn bên cạnh, cảm giác thực an toàn, được ngồi sau xe anh chở đi các nơi. Rất lâu rồi em không được yêu, được ai đó quan tâm mỗi sáng tối, em thèm cảm giác được yêu như bao người. Anh thích vườn rau, cây trái, ao cá không? Khi về già, mình cùng chăm sóc nhé. Tất nhiên em mong anh có công việc ổn định để có thể lo cho cuộc sống. Anh có một bé cũng được nhé. Em yêu thương trẻ con lắm, anh đừng lo. Anh cao tầm 1m65 trở lên và vẻ đẹp tầm 6 điểm là được rồi. Anh lớn hơn em hoặc nhỏ hơn em cũng được nhé, miễn sao phù hợp là được. Hy vọng em đủ may mắn để có người đồng hành quãng đời còn lại.

