Gần 40 nhà khoa học thảo luận về quang tử ASEAN

Gia LaiCác nhà khoa học, chuyên gia và nghiên cứu sinh đến từ 12 quốc gia trao đổi những tiến bộ mới, triển vọng phát triển của lĩnh vực quang tử học và tương tác ánh sáng - vật chất.

Ngày 8/4, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam; Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với École Centrale de Lyon (ECL), Đại học Lyon, Pháp và Trường Kỹ thuật Điện và Điện tử (EEE), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore tổ chức Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng tại phường Quy Nhơn Nam.

Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng tại phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: ICISE

Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học từ Pháp, Đức, Anh, Italy, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc... cùng trao đổi về những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực quang tử học và tương tác ánh sáng - vật chất. Đặc biệt có sự tham gia của một số nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực này như Gao Weibo, Junsuk Rho và Sergej Flach.

Hội thảo nhằm xây dựng một diễn đàn khoa học quốc tế, nơi các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư trao đổi những tiến bộ mới, xu hướng nổi bật và triển vọng phát triển của lĩnh vực Quang tử học và tương tác ánh sáng - vật chất, đồng thời thúc đẩy giao lưu học thuật, tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các quốc gia ASEAN với đối tác quốc tế, qua đó mở rộng mạng lưới nghiên cứu trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết hội thảo góp phần kết nối các nhà khoa học trong khu vực ASEAN với đối tác quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu. Lĩnh vực quang tử học được đánh giá có vai trò nền tảng trong nhiều công nghệ như viễn thông, công nghệ thông tin, y sinh và vật liệu tiên tiến.

Hội thảo tập trung thảo luận, trao đổi về những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực quang tử học và tương tác ánh sáng - vật chất. Ảnh: ICISE

Hội thảo diễn ra từ ngày 8/4 đến 11/4, với gần 30 báo cáo khoa học, tập trung vào các chủ đề như quang tử nano, quang tử topo, quang học lượng tử, quang tử tích hợp và tương tác ánh sáng - vật chất. Một số báo cáo đề cập đến siêu bề mặt quang học, vật lý dải năng lượng phẳng và vật liệu hai chiều.

Quang tử học là lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong nhiều ngành như truyền thông, y sinh và công nghệ lượng tử. Trong bối cảnh nhu cầu kết nối học thuật còn hạn chế, Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu trong khu vực.

Vương Quốc