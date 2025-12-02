Gần 40 ngày cứu sống bé trai sinh non hơn 1 kg

Bé trai chào đời tuần thứ 29, nặng 1,6 kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn, mắc hội chứng màng não đã đủ điều kiện xuất viện sau gần 40 ngày điều trị tại Vinmec Phú Quốc.

Ngày 6/10 tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, chị Trần Thị Thúy Duyên, Phú Quốc sinh thường bé trai thứ hai khi thai mới 29 tuần tuổi. Với cân nặng khoảng 1,6 kg, bé được xếp vào nhóm sơ sinh cực non nhẹ cân, nguy cơ cao gặp các biến chứng như ngừng thở, viêm phổi, rối loạn thân nhiệt và nhiễm khuẩn sơ sinh.

Ngay sau sinh, trẻ khóc yếu, thở rên, rút lõm lồng ngực, môi tím, phản xạ bú kém. Bé được chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh, nhiễm khuẩn sơ sinh sớm và bệnh màng trong giai đoạn 4, cần hồi sức tích cực ngay lập tức.

Ở tuần thai này, phổi của trẻ gần như chưa hoạt động, thiếu Surfactant - chất giúp phổi nở và trao đổi oxy. Mỗi phút trôi qua đều là ranh giới sinh tử. "Chúng tôi đặt nội khí quản, thông khí áp lực thấp và can thiệp kỹ thuật LISA - bơm Surfactant qua ống catheter siêu nhỏ vào phổi", ThS.BS Nguyễn Nam Phong, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc cho biết. "Kỹ thuật này vốn chỉ được thực hiện ở các trung tâm hồi sức sơ sinh lớn".

Bé trai được chăm sóc, theo dõi trong lồng ấp áp lực dương. Ảnh: Vinmec

Sau can thiệp, trẻ tiếp tục được thở máy, theo dõi tình trạng sức khỏe trong lồng ấp áp lực dương đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, bé được nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn phần do chưa thể bú mẹ, kết hợp bổ sung dưỡng chất cần thiết được tính toán theo từng gram cân nặng.

Hai ngày sau, các bác sĩ hội chẩn từ xa cùng đội ngũ chuyên gia hồi sức sơ sinh tại Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu. Bé được duy trì thông khí tối ưu, siêu âm thóp hàng ngày để tầm soát xuất huyết não thất, dự phòng nhiễm khuẩn bằng kháng sinh, chiếu đèn vàng da, kiểm soát vòng bụng, đánh giá phản xạ bú - mút và môi trường lồng ấp đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Sau vài ngày, trẻ đã thở đều, thóp phẳng, phản xạ cải thiện và bắt đầu dung nạp tốt sữa mẹ nhỏ giọt qua sonde.

Từ giữa tháng 10, khi tình trạng ổn định dần, bé được tăng thời gian da kề da (Kangaroo Care), từ 3 giờ lên 8-10 giờ một ngày. Biện pháp này giúp trẻ non tháng ổn định nhịp thở, tăng miễn dịch và kích thích phản xạ bú, mút. Đến đầu tháng 11, trẻ cai máy thở hoàn toàn, bú mẹ 30-35ml mỗi cữ, tiêu hóa tốt.

Liên tiếp qua các giai đoạn điều trị, từ điều chỉnh chế độ ăn, tăng từng ml sữa mỗi bữa cho đến khi tập bú mẹ trực tiếp, bé đều đáp ứng tốt, không xuất hiện biến chứng phổi, não, tiêu hóa. Ngày 3/11, trẻ được trở về khoa Sản cùng mẹ, theo dõi thêm trước khi được xuất viện ngày 11/11.

Sau 7 tuần điều trị liên tục, bé đạt 2 kg, phản xạ tốt, tự điều hòa thân nhiệt, không nhiễm khuẩn và có thể bú mẹ hoàn toàn. Đây là trường hợp trẻ sinh non 29 tuần đầu tiên được nuôi sống hoàn chỉnh tại Vinmec Phú Quốc mà không cần chuyển tuyến ra đất liền.

Hai mẹ con bé trai sinh non chụp ảnh cùng bác sĩ Nguyễn Nam Phong. Ảnh: Vinmec

Ngày xuất viện, bé nặng 2 kg, da hồng hào, tự thở, bú mẹ hoàn toàn, phản xạ tốt, ngủ ngon, tăng cân đều 20 - 25 g mỗi ngày.

"Điều khó nhất không phải kỹ thuật, mà là giữ cho tình trạng của bé ổn định từng giờ, từng phút trong suốt nhiều tuần. Mỗi thay đổi nhỏ trong chế độ ăn, sử dụng thuốc hay các biện pháp hỗ trợ đều phải tính toán kỹ", bác sĩ Phong chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Phong, hành trình chăm sóc trẻ sinh non tại Vinmec Phú Quốc cho thấy bệnh nhi trên đảo có thể được điều trị an toàn, hiệu quả theo chuẩn quốc tế. Trường hợp này đồng thời phản ánh năng lực chuyên môn và sự phối hợp trong toàn hệ thống Vinmec nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Thế Đan