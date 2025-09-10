Gần 4 triệu người dùng Zalo hưởng ứng chiến dịch 'Tự hào Việt Nam'

Chiến dịch dịp 2/9 của Zalo ghi nhận 3,5 triệu người dùng cập nhật bộ giao diện yêu nước cùng gần 8 triệu hình ảnh AI được tạo.

Hoạt động triển khai từ 25/8 đến 3/9. 3,5 triệu người hưởng ứng đổi giao diện trang cá nhân và tạo ảnh đại diện AI (AI Avatar). Con số ghi nhận là sự cộng hưởng nhiều yếu tố. Trong đó, đầu tiên là việc bắt nhịp làn sóng yêu nước dịp đại lễ với điểm chạm là nền tảng nhắn tin "make in Việt Nam" phổ biến nhất với hơn 78,3 triệu người dùng thường xuyên.

Người dùng lan tỏa tinh thần yêu nước trên nền tảng Zalo. Ảnh: Thế Anh

Trước đó, dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, chiến dịch "Tự hào Việt Nam" đã xác lập kỷ lục trên Zalo khi thu hút tới 5 triệu người dùng. Việc tái khởi động chiến dịch ghi dấu cách đây hơn 4 tháng cũng được xem như màn trở lại ấn tượng.

Quan trọng hơn, chiến dịch tạo nên những trải nghiệm thân thiện, hiện đại, góp phần truyền tải và lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Bất kể người dùng đang hòa vào dòng người tại thủ đô Hà Nội hay theo dõi đại lễ qua màn ảnh nhỏ, chỉ với smartphone và vài thao tác, mỗi cá nhân đều có thể "tô màu" cờ đỏ sao vàng, hòa vào bức tranh chung.

Nền tảng được "phủ đỏ" trên trang cá nhân của mỗi người dùng và giao diện cuộc gọi. Ảnh: Thế Anh

Bên cạnh thay "giao diện yêu nước", bằng cách click vào banner treo trên giao diện, người dùng còn được lựa chọn tới 15 chủ đề gồm những hình ảnh về vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam, phong cảnh vùng trời Tổ quốc, lá quốc kỳ, bức tranh cuộc sống thời hiện đại.

Đặc biệt hơn, hoạt động tạo ảnh đại diện AI - điểm mới so với chiến dịch cách đây hơn 4 tháng, gây ấn tượng với người dùng. Khoảng 7,9 triệu AI Avatar được tạo tính đến ngày 3/9. Hoạt động giúp người dùng tận dụng công nghệ AI để tạo nên sản phẩm góp phần lan tỏa tình yêu nước trên nền tảng số. AI Avatar khoác áo cờ đỏ sao vàng đứng trước những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam được tạo với một tấm ảnh chân dung. Ảnh đại diện truyền đi thông điệp "nuôi dưỡng mầm non Tổ quốc" của đơn vị đồng hành Nutifood GrowPLUS+.

Gần 8 triệu ảnh đại diện AI được tạo trong 10 ngày triển khai chiến dịch "Tự hào Việt Nam". Ảnh: Thế Anh.

Chiến dịch của Zalo cũng nằm trong hoạt động truyền thông "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khởi xướng. Trên nền tảng số, người dân Việt Nam đồng loạt treo hình ảnh cờ đỏ sao vàng, gửi gắm những nội dung mang thông điệp yêu nước theo nhiều hình thức. Bên cạnh ứng dụng nhắn tin Zalo, nhiều sản phẩm thuộc hệ sinh thái như Zing MP3, Zalo Video cũng tham gia với các hoạt động như ra mắt playlist âm nhạc yêu nước, quảng bá video về chủ đề Quốc khánh.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết đây là lần đầu tiên Zalo và các công ty game Việt Nam đồng triển khai một hoạt động quy mô lớn, thống nhất để chào mừng Quốc khánh 2/9 trên toàn cầu. Chiến dịch vừa nhận sự hưởng ứng từ người dân, vừa được ghi nhận bởi các cơ quan Nhà nước, khẳng định sức mạnh của công nghệ Việt và những nền tảng số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, quảng bá hình ảnh đất nước một cách sáng tạo.

Hoài Phương