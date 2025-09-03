Gần 4 triệu lượt khách đến Trung tâm triển lãm Việt Nam

Theo đại diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), để đáp ứng lượng khách tham quan lớn, hạ tầng của trung tâm đa dạng và đồng bộ, như: khu đỗ xe rộng lớn lên đến 10.000 chỗ, hai tuyến xe điện nội khu miễn phí, 12 quầy thông tin trong nhà, ngoài trời, 925 nhà vệ sinh cả trong nhà và ngoài trời... Tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp của Vingroup và sự đồng hành của 2.000 tình nguyện viên cũng giúp mang đến trải nghiệm trọn vẹn của du khách. Trong 6 ngày, trung tâm vẫn vận hành trơn tru, an ninh đảm bảo, không rác thải tồn đọng.