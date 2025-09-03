Gần 4 triệu lượt khách đến Trung tâm triển lãm Việt Nam

Triển lãm bắt đầu từ 28/8, với các khu trong nhà và ngoài trời. Từ những ngày đầu, triển lãm thu hút rất đông người tham dự. Cao điểm nhất là ngày 1/9 với hơn một triệu người đến.
Những cụm mô hình máy bay đồ sộ, vũ khí hiện đại thu hút dòng người xếp hàng dài để trực tiếp trải nghiệm, khám phá, chụp ảnh check-in... Không gian triển lãm được thiết kế hiện đại, ứng dụng nhiều công nghệ mới như AR/VR, 3D Mapping, Immersive Room... khiến du khách trầm trồ, thích thú
Khu vực thu hút du khách nhất là các gian trải nghiệm công nghệ với các phần tương tác tương tác, trò chuyện với robot hình người 100% make-in-Vietnam của VinMotion, chiêm ngưỡng xe điện chống đạn Lạc Hồng 900 LX dành cho nguyên thủ, hay thử lái máy bay A320, bắn súng mô phỏng...
Suốt những ngày Triển lãm, sắc đỏ sao vàng và màu quân phục tràn ngập VEC. Cựu chiến binh, du khách mặc áo in cờ Tổ quốc, tay cầm quốc kỳ tạo nên bầu không khí lễ hội sôi sục trong dịp Tết Độc lập.
Anh Trần Văn Nghĩa, Hà Nội, đưa các con cùng gia đình người thân cùng tham quan triển lãm. Anh cho biết bị choáng ngợp với không gian rộng lớn của triển lãm, tương tự một công viên trải nghiệm hiếm có.
"Đây có thể gọi là siêu triển lãm. Mỗi không gian trưng bày đều giúp chúng tôi dễ dàng tiếp thu kiến thức về lịch sử và hiểu thêm về thành tựu và sự phát triển của đất nước một cách tự nhiên, sống động", anh Nghĩa nói.
Dịp này, Trung tâm Triển lãm Việt Nam cũng đón tiếp các đoàn khách cấp cao, gồm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, cùng sự hiện diện của các đoàn quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Lào, Campuchia, Cuba... và các đối tác toàn cầu trong lĩnh vực MICE.
Theo đại diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), để đáp ứng lượng khách tham quan lớn, hạ tầng của trung tâm đa dạng và đồng bộ, như: khu đỗ xe rộng lớn lên đến 10.000 chỗ, hai tuyến xe điện nội khu miễn phí, 12 quầy thông tin trong nhà, ngoài trời, 925 nhà vệ sinh cả trong nhà và ngoài trời... Tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp của Vingroup và sự đồng hành của 2.000 tình nguyện viên cũng giúp mang đến trải nghiệm trọn vẹn của du khách. Trong 6 ngày, trung tâm vẫn vận hành trơn tru, an ninh đảm bảo, không rác thải tồn đọng.
Trước sự quan tâm đặc biệt và hiệu ứng lan tỏa của sự kiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kéo dài triển lãm đến 15/9, thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu. Việc này nhằm giúp người dân có điều kiện tham quan, trải nghiệm. Hưởng ứng quyết định này, VEC miễn phí mặt bằng và vận hành, dịch vụ cho toàn bộ các gian hàng
Với thành công vượt kỳ vọng của Triển lãm Thành tựu đất nước, nhiều chuyên gia cho rằng VEC đủ năng lực đăng cai tổ chức những sự kiện lớn quy mô quốc tế, đưa Việt Nam lên bản đồ các thành phố triển lãm hàng đầu thế giới.
"Với tầm nhìn chiến lược, hạ tầng đồng bộ và sự hợp tác từ Chính phủ tới doanh nghiệp, tôi tin rằng Việt Nam sở hữu công trình triển lãm top 10 thế giới, sẽ trở thành trung tâm sự kiện quốc tế hàng đầu khu vực và toàn cầu", bà Ramona Fischer, đại diện GL Events, tập đoàn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp sự kiện, đồng thời là đơn vị tư vấn tổ chức triển lãm, nói.
Văn Hà