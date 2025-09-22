Gần 4.000 sinh viên tham gia Unitour 'A.I thực chiến'

Chuỗi sự kiện Unitour trong khuôn khổ cuộc thi "A.I thực chiến 2025" thu hút gần 4.000 sinh viên tham dự, hơn 40 hồ sơ đăng ký dự thi từ các đội thuộc nhiều trường đại học trên cả nước.

Sự kiện do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam và Techcombank đồng tổ chức. Chương trình diễn ra tại Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội, với mục tiêu kết nối chuyên gia, cộng đồng khởi nghiệp và sinh viên công nghệ, qua đó thúc đẩy ứng dụng AI và tìm kiếm nhân tài phục vụ phát triển đất nước.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sức nóng của sự kiện khiến hội trường hơn 2.000 ghế ngồi không còn chỗ trống. Nhiều sinh viên có mặt từ sớm để giao lưu, thử thách cùng AI và tham gia các hoạt động trải nghiệm công nghệ.

Unitour tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: BTC

Trong chưa đầy hai tuần phát động, ban tổ chức đã nhận hơn 40 hồ sơ đăng ký từ các đội thi thuộc nhiều trường đại học. Thí sinh tham gia cuộc thi có cơ hội gặp gỡ, được huấn luyện bởi các chuyên gia hàng đầu về AI, tham gia chương trình ươm tạo và tiếp cận kho dữ liệu mở quốc gia để giải quyết các "bài toán dữ liệu". Sau cuộc thi, Ban tổ chức sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phát triển mô hình khởi nghiệp công nghệ, góp phần hình thành nguồn nhân lực AI chất lượng cao cho đất nước và doanh nghiệp.

Giải thưởng bao gồm một tỷ đồng tiền mặt, học bổng AI trị giá đến một triệu USD cùng cơ hội việc làm trong hệ sinh thái Techcombank.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank tham dự Unitour tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Techcombank

Đại diện Techcombank, bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị bày tỏ ấn tượng trước năng lực công nghệ và kỹ năng AI của sinh viên. Ngay tại sự kiện, Techcombank đã nâng mức thưởng tiền mặt gấp 10 lần cho đội thắng thử thách sáng tạo cùng AI.

"Chúng tôi tin thế hệ nhân tài AI mới của Việt Nam, khi được trao quyền và nguồn lực xứng đáng, sẽ giúp đất nước vươn lên mạnh mẽ, cạnh tranh toàn cầu", bà Tú chia sẻ.

Theo kế hoạch, "A.I thực chiến 2025" sẽ được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam từ tháng 11, với đêm chung kết dự kiến diễn ra trung tuần tháng 1/2026. Cuộc thi được kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng đại học, khởi nghiệp và thu hút đông đảo nhân tài công nghệ.

Minh Ngọc