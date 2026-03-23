Gần 4.000 người tham gia ngày hội công nghệ FSchools Open STEM Day 2026

Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) tổ chức FSchools Open STEM Day toàn quốc tại trường THPT FPT Hà Nội, thu hút gần 4.000 học sinh, giáo viên tham gia.

Điểm nhấn của sự kiện là vòng Chung kết toàn quốc giải đấu FAnRoC. Đây là sân chơi về ứng dụng AI và thi đấu robotics, giúp học sinh thử thách bản thân qua các đề bài theo chủ đề "Sáng tạo số, kiến tạo xanh".

FAnRoC do FPT Schools khởi xướng nhằm lan tỏa đam mê công nghệ và nâng cao ý thức cộng đồng cho học sinh trong và ngoài hệ thống. Giải đấu gồm hai bảng thi.

Trong đó, bảng A dành cho học sinh tiểu học, tập trung vào kỹ năng viết prompt AI để sáng tạo video theo chủ đề. Bảng Robotics dành cho học sinh THCS, giúp phát triển năng lực liên môn, kết hợp thiết kế và vận hành robot, đồng thời, phối hợp theo đội để giải quyết thử thách. Cuộc thi tham chiếu luật chơi từ giải đấu quốc tế FIRST Global Challenge, với sự hỗ trợ của các huấn luyện viên và thành viên đội tuyển Việt Nam.

Chung kết FAnRoC trong khuôn khổ FSchools Open STEM Day 2026. Ảnh: FPT Schools

Phát động từ tháng 11/2025 tại 17 điểm thi trong hệ thống FPT Schools, FAnRoC thu hút hơn 1.700 đội thi với gần 6.000 học sinh đến từ hơn 1.000 trường trên cả nước. Sau vòng Cơ sở, gần 100 đội xuất sắc vào chung kết toàn quốc.

Cuộc thi hướng tới phương pháp "learning by making" (học thông qua thực hành), khuyến khích học sinh học qua trải nghiệm và tạo sản phẩm như video AI hoặc mô hình robot. Giải đấu có cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị khoảng 7 tỷ đồng, gồm học bổng, tiền mặt và hiện vật. Đội vô địch có cơ hội tham dự FIRST Tech Challenge Việt Nam năm 2027.

Kết thúc vòng Chung kết, đội Born to Shine (THCS Đại Đồng, Hà Nội) giành giải cao nhất - Seymour Papert trị giá gần 1 tỷ đồng, gồm tiền mặt, bộ kit robotics FIRST Tech Challenge và học bổng 100% học phí toàn cấp học tại FPT Schools cho các thành viên.

Bên cạnh FAnRoC, Open STEM Day còn có các hoạt động công nghệ thường niên dành cho học sinh, giáo viên và cán bộ FPT Schools như STEMPetition và AI Educamp. Trong đó, cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật FSchools STEMPetition thu hút hơn 700 dự án. Sau vòng cơ sở, 36 đề tài vào chung kết toàn quốc. Các dự án tập trung vào giải quyết vấn đề thực tiễn, hướng đến phát triển bền vững.

AI Educamp là diễn đàn khuyến khích giáo viên và cán bộ ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, vào giảng dạy và vận hành. Từ hơn 400 đề tài, 12 đề tài tiêu biểu được vinh danh.

Học sinh trải nghiệm Robot tại ngày hội FSchools Open STEM Day 2026. Ảnh: FPT Schools

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT, nhấn mạnh suốt 13 năm qua, FPT Schools luôn kiên định với sứ mệnh xây dựng môi trường giáo dục sáng tạo, nơi học sinh được tiếp cận công nghệ và phát triển tư duy khoa học từ sớm. Ngoài phạm vi lớp học, giáo dục đào tạo là hành trình vun đắp kiến thức, kỹ năng và tư duy cho học sinh qua đa dạng các hoạt động trải nghiệm chọn lọc và có định hướng.

"Qua ngày hội Open STEM Day 2026, cuộc thi FAnRoC, FPT Schools kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ phong trào STEM tới cộng đồng, góp phần xây dựng thế hệ học sinh làm chủ công nghệ, thay vì phải chạy đua cùng công nghệ để sinh tồn trong kỷ nguyên số", ông nói thêm.

TS. Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT Schools

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ sự kiện, Khối giáo dục FPT và UN Women tại Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy cơ hội học tập bình đẳng, nâng cao năng lực cho nữ giới và tăng cường an toàn trên không gian mạng.

Bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam đã có bài chia sẻ với chủ đề "Giáo dục STEM và Bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới". Những góc nhìn đa chiều từ diễn giả quốc tế mở ra không gian thảo luận về việc phá bỏ định kiến giới, khuyến khích sự tham gia công bằng của nữ giới trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Trưởng đại diện VN Women tại Việt Nam chia sẻ về "Giáo dục STEM và Bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới" tại Open STEM Day 2026. Ảnh: FPT Schools

Ngoài ra, tại khuôn viên trường THPT FPT Hà Nội, hệ thống tổ chức hơn 20 gian hàng trải nghiệm. Qua đó, học sinh tham gia các hoạt động như khám phá mô hình STEM, điều khiển robot, tranh biện với AI và thử thách tư duy.

Nhật Lệ