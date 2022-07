Gần 38 kg ma túy trong 'quà biếu' về Sài Gòn

TP HCMKiểm tra nhiều kiện hàng quà biếu gửi về TP HCM, Cục Hải quan TP HCM phát hiện gần 38 kg ma túy ngụy trang trong thực phẩm, hộp trà...

Ngày 1/7, Cục Hải quan TP HCM cho biết, số ma tuý này được đơn vị phối hợp với nhiều cơ quan thu giữ khi thực hiện hai chuyên án về ma túy, khám phá 11 vụ án, trong thời gian gần đây.

Ma tuý Hải quan phát hiện. Ảnh: Hải quan TP HCM

Đội Kiểm soát ma túy và Chi cục Hải quan đã kiểm tra hàng chục kiện hàng thu giữ gần 38 kg ma túy các loại gồm: heroin, cocain, thuốc lắc, cần sa, ma túy tổng hợp dạng viên... Chúng được ngụy trang bên trong các hộp trà, gói thức ăn cho mèo... hoặc giữa vách ngăn thùng carton để đối phó với máy soi, chó nghiệp vụ của hải quan.

Theo Cục Hải quan TP HCM, số ma túy này được nhập khẩu trái phép từ các nước châu Âu, Mỹ và châu Phi về TP HCM dưới hình thức quà biếu. Từ đây, hàng cấm sẽ được tiếp tục chuyển sang Úc, Nhật qua đường hàng không, chuyển phát nhanh.

Bìa thùng carton được giấu ma tuý bên trong. Ảnh: Hải quan TP HCM

Trong tháng qua, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy", Cục Hải quan đã tăng cường chó nghiệp vụ và trang thiết bị chuyên dùng để kiểm tra đối với hàng hóa, hành lý, qua lại cửa khẩu.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan TP HCM đã phát hiện, bắt giữ 61 vụ vận chuyển trái phép ma túy qua các cửa khẩu (tăng 38,6% so với cùng kỳ 2021); thu giữ hơn 150 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại (tăng 47,2% so với cùng kỳ 2021); bắt giữ hai nghi can.

Quốc Thắng