Gần 300 thuyền viên Việt Nam đang ở vùng biển Trung Đông

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết hiện có 17 tàu của doanh nghiệp Việt Nam, với 283 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển Trung Đông.

Theo ông Nguyễn Hà Hải, đại diện Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trong 17 tàu do doanh nghiệp Việt Nam sở hữu đang ở Trung Đông có 8 tàu treo cờ Việt Nam và 9 tàu treo cờ nước ngoài. Đây là các tàu vận chuyển hàng hóa trong khu vực Trung Đông, hiện hoạt động bình thường. Một số tàu cần thay thuyền viên hết hợp đồng, song không có chuyến bay sang Trung Đông.

Theo Luật An ninh tàu và cảng biển và quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), tàu biển phải có kế hoạch an ninh được đánh giá và phê duyệt. Trong bối cảnh xung đột ở vùng biển Trung Đông, các tàu đều phải thực hiện biện pháp an toàn, an ninh ở mức cao nhất để hạn chế rủi ro; duy trì liên lạc thông suốt, bảo đảm hệ thống nhận dạng tự động AIS hoạt động chính xác và sẵn sàng tắt hoặc điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan hàng hải.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã có công hàm gửi Đại sứ quán 5 nước ở Trung Đông là UAE, Qatar, Oman, Arab Saudi, Kuwait đề nghị sẵn sàng hỗ trợ cho thuyền viên Việt Nam về lương thực, nhu yếu phẩm khi cần thiết.

Một số tàu Việt Nam đang hoạt động tại vùng biển Trung Đông. Ảnh: VIETNAM MRCC

Hết năm 2025, đội tàu biển Việt Nam có hơn 1.400 tàu với tổng trọng tải khoảng 9,4 triệu DWT, đứng thứ 26 thế giới, chiếm 0,8% thị phần đội tàu thế giới. Trong đó, tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam khoảng 220 với tổng trọng tải 5 triệu DWT.

Nhiều chủ tàu Việt Nam đầu tư tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài do tàu trọng tải lớn, nhiều tuổi, không đủ điều kiện đăng ký mang cờ Việt Nam. Việc này cũng giúp doanh nghiệp bớt được thuế, phí và thuận tiện trong vận tải tuyến quốc tế và cho thuê tàu, không phải đưa tàu về Việt Nam để đăng ký.

Xung đột ở Trung Đông bùng phát từ ngày 28/2 sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhắm vào các cơ quan tình báo và quốc phòng của Iran. Tehran sau đó đã đáp trả bằng tên lửa và UAV. Đến 6/3, giao tranh đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng tại Iran và nhiều thương vong tại Israel cùng căn cứ Mỹ.

Để đảm bảo an toàn cho tàu biển Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã yêu cầu chủ tàu, công ty cung ứng thuyền viên, doanh nghiệp vận tải biển cập nhật thông tin từ cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ nghiêm cảnh báo của chính quyền sở tại; chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, phương án tuyến vận tải thay thế khi cần thiết.

Đoàn Loan