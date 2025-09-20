Nhật Bản274 ôtô bị hư hỏng hoặc ngập nước hoàn toàn trong bãi để xe hai tầng, nơi có sức chứa khoảng 500 xe, sau trận mưa lớn ở Yokkaichi.

Gần 300 ôtô ngập nước trong hầm để xe Video: CBC

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) đang thống kê thiệt hại do lượng mưa kỷ lục đổ bộ vào tỉnh Mie, miền trung Nhật Bản, tuần trước. Trong số đó có gần 300 ôtô bị hư hỏng hoặc ngập nước hoàn toàn khi nước tràn vào một bãi đỗ xe ngầm.

Bãi đậu xe Kusunoki hai tầng, nằm ở trung tâm thành phố Yokkaichi, có sức chứa khoảng 500 xe. Trận mưa lớn hôm thứ 13/9 khiến tầng hầm phía dưới hoàn toàn chìm trong nước, và tầng hầm phía trên có lúc ngập sâu tới 1 m.

Hai trong số 274 xe bị hư hỏng, ngập nước. Ảnh: Jiji

Sau đó nước được bơm ra khỏi tầng hầm vào 16/9, sau khi đã rút hết nước ở tầng trên vào 14/9. Có 160 xe bị hư hại ở tầng hầm phía trên, và 114 xe ở tầng hầm phía dưới. May mắn không có ảnh hưởng về người.

Mỹ Anh (theo NHK)