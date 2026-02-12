Gần 30 ngày đánh cược để giữ con của sản phụ ung thư

Hà NộiNgười phụ nữ 32 tuổi, đang mang thai thì phát hiện ung thư buồng trứng, các bác sĩ "cân não" kéo dài thai kỳ, mục tiêu cứu sống cả mẹ lẫn con.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đánh giá đây là một tình huống bệnh lý phức tạp, hiếm gặp trong thai kỳ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi. Bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ tại khoa Đẻ thường A2, các chỉ số sinh tồn ổn định. Đến tuần thai 34, bác sĩ chỉ định tiêm đủ hai mũi thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi, tạo điều kiện thuận lợi trong trường hợp cần can thiệp sớm.

Theo TS.BS Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đây không chỉ là ca bệnh khó mà còn là quyết định cân não, chọn lựa giữa "tính mạng mẹ" và "sự phát triển của con".

Sau hội chẩn, các bác sĩ tiếp tục giữ thai thêm hai tuần, chọc dịch ổ bụng, theo dõi sát khối u và lên kế hoạch phẫu thuật khi thai đạt 36 tuần.

Ngày 10/2, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Ca phẫu thuật được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp liên viện và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Bé gái chào đời an toàn, nặng 2.400 g, được tiếp nhận chăm sóc ngay sau sinh.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy thai cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi lấy thai, các bác sĩ tiếp tục xử trí khối u buồng trứng phải kích thước lớn. Kết quả sinh thiết lạnh cho thấy U tế bào dây sinh dục, mạc nối lớn không phát hiện tế bào u. Với tiên lượng bệnh tốt, ê-kíp đã thống nhất bảo tồn tử cung và phần phụ trái, giữ lại khả năng sinh sản trong tương lai.

Hiện, sản phụ hồi phục ổn định và sẽ được chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Ung thư buồng trứng là ung thư hay gặp ở phụ nữ, chỉ đứng sau ung thư cổ tử cung. Thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu GLOBOCAN 2018, mỗi năm Việt Nam có hơn 1.500 phụ nữ phát hiện bị ung thư buồng trứng, 856 người tử vong. Đa số bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn trễ khiến việc điều trị khó khăn, tỷ lệ sống 5 năm sau khi phát hiện bệnh rất thấp.

Loại ung thư này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường xảy ra ở phụ nữ 50-65 tuổi, khoảng 5-10% liên quan đến di truyền. Tỷ lệ ung thư của u buồng trứng khi mang thai vào khoảng từ 1/10.000 đến 1/25.000.

Ở giai đoạn sớm, bệnh thường không có dấu hiệu hoặc rất mơ hồ. Thường là cảm giác khó chịu vùng bụng chậu, đầy hơi, ăn không tiêu, bụng to, tiểu nhắt... Ung thư buồng trứng giai đoạn sớm phần lớn phát hiện nhờ khám sức khỏe. Khoảng 75% bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn trễ, khi ấy có các triệu chứng đau bụng, sụt cân, nôn ói, ăn không ngon...

Để biết chắc chắn có bị ung thư buồng trứng hay không phải trải qua phẫu thuật đánh giá, lấy mô bướu làm giải phẫu bệnh. Nếu kết quả sinh thiết là ác tính, bệnh nhân phải hóa trị phụ thuộc vào giai đoạn bệnh và tình trạng bệnh. Ở giai đoạn sớm có thể không cần hóa trị.

Thùy An