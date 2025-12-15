Gần 3.800 tỷ làm hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng tại phường Mũi Né, tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày chấp thuận. Nhà đầu tư phải góp tối thiểu 15% vốn, phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp.

Hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết được quy hoạch trên diện tích 74,6 ha, khai thác máy bay dân dụng cấp 4E, với công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030. Sân bay phục vụ các chuyến bay nội địa, một số chuyến quốc tế không thường lệ và nhiệm vụ bay cứu trợ nhân đạo.

Phối cảnh hạng mục dân dụng Cảng hàng không Phan Thiết. Ảnh: Bình Thuận

Khu bay gồm sân đỗ có 6 vị trí, hai đường lăn nối sân đỗ, tháp kiểm soát không lưu cao 45 m, nhà điều hành cùng hệ thống đèn tín hiệu, dẫn đường, quan trắc khí tượng. Nhà ga hành khách dự kiến có diện tích 16.000-18.000 m2.

Tổng mức đầu tư khoảng 3.797 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 2.067 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 830 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý, tư vấn, dự phòng. Tiến độ thực hiện dự kiến 24 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đường vào Sân bay quân sự Phan Thiết. Ảnh: Việt Quốc

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, giám sát quá trình triển khai; các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện thủ tục về đất đai, môi trường, tài chính và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Sân bay Phan Thiết là dự án lưỡng dụng (quân sự kết hợp dân sự), quy hoạch từ năm 2013 với tổng diện tích hơn 543 ha. Hiện các hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đảm trách đã hoàn thành, trong khi phần dân dụng trước đây chậm tiến độ do điều chỉnh quy mô và hình thức đầu tư.

Việt Quốc