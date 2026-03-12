Gần 3.800 căn hộ tại Thủ Thiêm sẽ được đấu giá trong tháng 5

UBND TP HCM vừa đưa ra kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh, dự kiến diễn ra trong tháng 5.

Theo kế hoạch, các căn hộ nằm tại 5 khối nhà từ R1 đến R5. Trong đó, ba khối R1-R3 có 2.220 căn, còn hai khối R4-R5 gồm 1.570 căn. Thành phố sẽ tổ chức đấu giá theo hai nhóm khối nhà và sau khi hoàn tất thủ tục, các căn hộ sẽ được đưa vào sử dụng với mục đích nhà ở thương mại.

Theo lộ trình, trong tháng 3 phường An Khánh sẽ hoàn tất việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu vực theo hướng tối ưu chỉ tiêu kiến trúc và nâng hiệu quả sử dụng đất. Từ tháng 3 đến tháng 4, các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, đồng thời chọn tổ chức đấu giá tài sản. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức trong tháng 5.

Khu tái định cư Bình Khánh, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM chủ trì theo dõi tiến độ, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đấu giá, thu tiền trúng đấu giá và hoàn tất các thủ tục pháp lý cho người mua. Việc đấu giá phải đảm bảo đúng quy định và tránh thất thoát tài sản công.

Theo kế hoạch, việc đưa 3.790 căn hộ ra đấu giá nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà hình thành từ vốn ngân sách, tránh lãng phí và bổ sung nguồn thu cho thành phố, đồng thời góp phần tăng nguồn cung cho thị trường.

Khu tái định cư phường An Khánh thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xây dựng giai đoạn 2013-2015 để bố trí chỗ ở cho người dân bị giải tỏa khi triển khai khu đô thị mới. Trong đó, cụm 3.790 căn tại các lô R1-R5 hoàn thành từ năm 2015 nhưng bị bỏ trống nhiều năm. Sau thời gian dài không sử dụng, nhiều hạng mục tại dự án đã xuống cấp, trong khi mỗi năm thành phố vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng để quản lý và bảo trì.

Trước đó, TP HCM từng bốn lần tổ chức đấu giá toàn bộ số căn hộ này nhưng không thành công do quy mô gói tài sản lớn và giá khởi điểm cao. Để tăng khả năng thu hút nhà đầu tư, hồi tháng 3/2025, thành phố chấp thuận chuyển đổi công năng khu căn hộ sang nhà ở thương mại.

Gần đây, chính quyền phường An Khánh cũng đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu 1 của khu tái định cư theo hướng nâng chiều cao tối đa lên 45 tầng nổi và 3 tầng hầm, đồng thời tăng hệ số sử dụng đất từ 5-6 lần lên 10 lần nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển nhà ở thương mại và thu hút nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Phương Uyên