Gần 3.500 người vào viện vì đánh nhau dịp Tết

Theo Bộ Y tế, trong 7 ngày Tết, gần 3.500 ca cấp cứu vì đánh nhau, trong đó 43% phải nhập viện, 11 trường hợp tử vong.

Cụ thể, sau 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 29 đến sáng mùng 6), gần 3.500 ca khám, cấp cứu vì đánh nhau, giảm 1,5% so với Tết năm ngoái. Trong đó, gần 1.500 ca phải nhập viện điều trị theo dõi và 11 trường hợp tử vong.

Ngoài ra, số ca khám, cấp cứu và nhập viện do tai nạn giao thông tăng, nhưng số tử vong giảm so với Tết 2022. Cụ thể, gần 30.000 ca khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông, tăng 10,4%. Trong đó, gần 11.000 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 15%. 235 người tử vong vì tai nạn giao thông, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng từ sáng mùng 5 đến sáng mùng 6 (ngày nghỉ Tết Quý Mão cuối cùng), nhiều người dân di chuyển, trở lại thành phố, hơn 3.200 ca khám, cấp cứu vì tai nạn giao thông; 17 người tử vong.

Sau 7 ngày nghỉ Tết, tổng số ca khám, cấp cứu tại các bệnh viện là hơn 381.200 ca, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là hơn 173.300, tăng khoảng 40%. Tổng số ca phẫu thuật các loại là hơn 19.400 ca, tăng 11%.

Về dịch bệnh, Bộ Y tế đánh giá các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát suốt kỳ nghỉ Tết, không ghi nhận ổ Covid-19 lớn trong cộng đồng.

Lê Nga