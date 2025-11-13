Gần 3.000 tỷ đồng xây dựng hồ nước ngọt ở Phú Quốc

An GiangHồ nước Dương Đông 2, rộng 96 ha, dung tích 4,7 triệu m3, khi hoàn thành đảm bảo cấp nước sinh hoạt, sản xuất vào mùa khô và cao điểm du lịch.

Thông tin được UBND đặc khu Phú Quốc công bố tại hội nghị chiều 13/11. Hồ được quy hoạch tại khu phố Bến Tràm, gần hồ Dương Đông hiện hữu, tổng mức đầu tư 2.950 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 70%, dự kiến hoàn thành tháng 6/2027.

Mặt bằng bố trí hồ nước Dương Đông 2. Ảnh: Dương Đông

Đây cũng là một trong số 21 dự án đầu tư phục vụ APEC 2027, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững Phú Quốc.

Hiện nguồn cung nước Đảo Ngọc phụ thuộc vào hồ Dương Đông xây dựng hơn 20 năm trước, cấp cho khoảng 14.000 hộ dân. Ngoài đầu tư hồ Dương Đông 2, An Giang đang quy hoạch xây dựng thêm các hồ chứa khác cho Phú Quốc như: hồ Cửa Cạn, Suối Lớn, Rạch Cá và Rạch Tràm.

Đặc khu Phú Quốc cách Rạch Giá 120 km về phía Đông, cách Hà Tiên 45 km về phía Tây, rộng 570 km2 dân số gần 160.000 người. Trong 9 tháng năm nay, Phú Quốc đón 6,5 triệu lượt khách, tổng thu hơn 31.000 tỷ đồng.

Ngọc Tài - Dương Đông