Gần 3.000 runners tham gia Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025

Giải chạy Vlasta Race Nam Sầm Sơn góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, gắn kết cộng đồng và quảng bá văn hóa địa phương, hút gần 3.000 vận động viên nhiều lứa tuổi tham gia.

Sự kiện được tổ chức tại tổ hợp nghỉ dưỡng mặt tiền biển Quốc tế Vlasta - Sầm Sơn, ngày 21/9. Giải do UBND phường Nam Sầm Sơn và Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú phối hợp tổ chức, với mục tiêu xây dựng Nam Sầm Sơn thành điểm đến giàu sức sống, lan tỏa tinh thần thể thao.

Điểm nhấn của sự kiện là cung đường chạy đẹp với 1 km đường bờ biển và quốc lộ ven biển. Đồng thời giải chạy được tổ chức miễn phí, phát racekit tới các vận động viên đã đăng ký trước. Với hai cự ly 5 km và 10 km, giải đấu thu hút nhiều đối tượng tham gia: từ các runner chuyên nghiệp cho tới những người yêu thích phong trào thể thao cùng sải bước.

Hơn 3.000 runners tham gia Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025. Ảnh: Văn Phú

Đại diện Văn Phú cho biết, Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 được lấy cảm hứng từ tinh thần "Đại hải trình", hướng tới lan tỏa sự gắn kết cộng đồng, niềm tự hào bản sắc và tình yêu quê hương. Giải không chỉ là hoạt động thể thao mà còn khuyến khích tinh thần vượt qua giới hạn cá nhân, khát khao chinh phục và quyết tâm hoàn thành đường chạy. Bên cạnh kết quả thi đấu, sự kiện tạo điều kiện để người tham gia kết nối với thiên nhiên, gắn bó cộng đồng và quảng bá nét văn hóa vùng biển Nam Sầm Sơn.

Ngoài phần thưởng dành cho vận động viên đạt thành tích cao, ban tổ chức cũng trao giải cho người cán đích cuối cùng với thông điệp "chỉ cần không dừng lại, bạn đã là người chiến thắng". Các vận động viên mặc trang phục sáng tạo, độc đáo cũng nhận được giải thưởng từ ban tổ chức, góp phần tạo nên không khí đa dạng cho sự kiện.

Các vận động viên trong trang phục sáng tạo và nhiều màu sắc tạo nên diện mạo đa dạng cho đường chạy. Ảnh: Văn Phú

Sự kiện còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như khu photobooth "Catch the Wave" thu hút đông người tham gia lưu giữ khoảnh khắc. Khu nhà hơi vượt địa hình "Aqua Adventure" mang lại trải nghiệm giải trí sôi động.

Theo Văn Phú những hoạt động này góp phần định hình Vlasta Race Nam Sầm Sơn như ngày hội gắn kết cộng đồng với thông điệp "sống khỏe - sống kết nối - sống tự hào". Với riêng doanh nghiệp, giải chạy thể hiện định hướng đồng hành chính quyền địa phương trong quá trình phát triển khu vực.

Cung đường chạy 1 km ven biển. Ảnh: Văn Phú

Các lễ hội như: Ice-Cream Fest hay Summer Fest, cùng Vlasta Race Nam Sầm Sơn, đều kết hợp giữa yếu tố hiện đại và giá trị truyền thống của xứ Thanh. Sự kết hợp này cụ thể hóa mục tiêu "vị nhân sinh" mà Văn Phú theo đuổi, hướng tới kiến tạo không gian sống gắn với trải nghiệm và gia tăng giá trị cho cộng đồng.

"Thành công của Vlasta Race Nam Sầm Sơn cũng góp phần củng cố hình ảnh Vlasta - Sầm Sơn như điểm đến nghỉ dưỡng, dịch vụ và giải trí của khu vực phía Bắc, nơi các hoạt động diễn ra quanh năm và mỗi trải nghiệm đều để lại dấu ấn riêng", đại diện Văn Phú nói.

Hoàng Đan