Gần 3.000 runner chạy giữa đô thị lớn nhất Nghệ An

Gần 3.000 vận động viên dự giải Eco Central Park Marathon lần đầu tổ chức với cung đường xuyên qua công viên và các thảm hoa trong khu đô thị.

Sáng 15/3, khu đô thị Eco Central Park đón gần 3.000 người tham gia giải chạy Eco Central Park Marathon. Sự kiện quy tụ runner từ nhiều địa phương, trong đó có khoảng 300 vận động viên nhí tham gia các cự ly ngắn.

3.000 runner tham gia giải chạy. Ảnh: Ecopark

Giải chạy gồm bốn cự ly 3 km, 5 km, 10 km và 21 km, được đặt tên theo bốn mùa trong năm. Cung đường chạy được thiết kế đi qua các tuyến nội khu, khu công viên và những thảm hoa rộng khoảng 40.000 m2 trong khu đô thị, mang lại trải nghiệm vận động kết hợp thưởng ngoạn cảnh quan.

Theo ban tổ chức, giải chạy là dịp để cộng đồng runner giao lưu, chia sẻ niềm yêu thích vận động và trải nghiệm không gian xanh trong đô thị.

"Có những cuộc hẹn không phải tại quán cà phê hay nhà hàng, mà là cùng nhau xỏ giày chạy bộ. Chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi để mọi người cùng khởi động, cổ vũ và chinh phục vạch đích", ông Trần Anh Tuấn, đại diện ban tổ chức, cho biết.

Runner tham gia sự kiện sáng 15/3. Ảnh: Ecopark

Chị Trịnh Thị Lan Anh (Nghệ An) cho biết cung đường chạy qua các khu vườn hoa, hàng cây lớn và các tuyến phố nội khu tạo cảm giác thoải mái, khác biệt so với những giải chạy trong khu vực đô thị đông đúc. Đồng thời việc chạy bộ giữa không gian nhiều cây xanh giúp người tham gia cảm thấy thư giãn và tràn đầy năng lượng.

Giải chạy sáng 15/3 đánh dấu lần đầu Eco Central Park tổ chức sự kiện thể thao quy mô lớn, đồng thời thể hiện chiến lược mở rộng các hoạt động cộng đồng của nhà sáng lập Ecopark. Trước đó, đơn vị này cùng cộng đồng cư dân đã 6 lần tổ chức các mùa giải chạy tại khu đô thị Ecopark ở Hưng Yên.

Ngoài giải chạy marathon, khu đô thị cũng tổ chức nhiều hoạt động thể thao cộng đồng khác như bơi lội, bóng đá và pickleball.

Bà Mai Thị Hồng Quyên - Giám đốc Kinh doanh Marketing Ecopark cho biết, trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, áp lực công việc, ô nhiễm và nhịp sống gấp gáp khiến nhu cầu về một môi trường sống cân bằng trở nên cấp thiết. Suốt nhiều năm, Ecopark nỗ lực kiến tạo cộng đồng cư dân sống xanh, sống khỏe, kết nối với thiên nhiên và duy trì lối sống năng động mỗi ngày

Triết lý này tiếp tục được duy trì tại Eco Central Park - khu đô thị sinh thái quy mô lớn nhất Nghệ An. Tại Eco Central Park, khoảng 50 ha diện tích được dành cho công viên, mặt nước và cảnh quan sinh thái, tạo không gian cho các hoạt động như chạy bộ, đạp xe, yoga hoặc các sự kiện thể thao ngoài trời.

Nhờ đó, cư dân không cần phải đi xa để tìm kiếm không gian tập luyện hay thư giãn.

Một góc đại đô thị xanh Eco Central Park. Ảnh: Ecopark

Dự án cũng ưu tiên "quy hoạch xanh", phát triển hạ tầng giao thông phù hợp với xu hướng sử dụng ôtô cá nhân đang tăng cao tại Nghệ An, sử dụng năng lượng xanh. Chủ đầu tư Ecopark cũng thiết kế các trạm sạc xe điện thân thiện môi trường. Theo đó, toàn khu đô thị sẽ có 10 trạm sạc xe điện phục vụ nhu cầu cư dân, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Eco Central Park có quy mô gần 200 ha tại Nghệ An, được khởi công năm 2023. Theo chủ đầu tư, dự án đã bàn giao hơn 1.500 căn nhà và dự kiến tiếp tục đưa vào sử dụng thêm khoảng 1.200 căn trong năm 2026, cùng các hạng mục tiện ích như trường học, thương mại và dịch vụ phục vụ cư dân.

Hoài Phương