Gần 250 người bị bắt trong vụ 3 quán bar ở TP HCM có ma túy

Sau khi bất ngờ kiểm tra 3 quán bar, Công an TP HCM đã bắt 247 người có liên quan đến việc mua bán, tàng trữ, hoặc "làm ngơ để khách sử dụng ma túy".

Ngày 23/7, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam những người này để điều tra về hàng loạt hành vi như Mua bán ma túy, Tổ chức sử dụng ma túy, Chứa chấp và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra sau hơn 2 tuần mở rộng truy xét từ những nghi vấn tại 3 quán bar có ma túy là F5 Club ở phường Đông Hòa (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ); Six T Club ở phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) và TGT Disco Club ở phường Vũng Tàu (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Tang vật thu giữ là hơn 1,5 kg ma túy các loại.

Trăm cảnh sát đột kích 3 quán bar ở Bình Dương, Vũng Tàu Hàng trăm cảnh sát đột kích 3 quán bar ở TP HCM. Video: Công an cung cấp

Luật 'ngầm' của các chủ quán bar

Cơ quan điều tra xác định, quán bar F5 Club và Six T Club do một nhóm nghi can góp vốn kinh doanh và điều hành. Trong đó, Bùi Phan Minh Toàn là chủ mưu cầm đầu. Để tăng doanh thu, những người này đã bàn bạc, thống nhất cho phép người bên ngoài vào bán ma túy công khai tại cơ sở kinh doanh của mình, nhằm thu hút các dân chơi đến quán.

Hai quán bar này đưa ra "luật ngầm" là nếu khách đến chơi, mua ma túy từ ngoài vào sử dụng sẽ bị bảo vệ mời ra. Khách chỉ được mua "hàng" của hai đường dây cung cấp trong quán do Võ Hoàng Anh và Nguyễn Thành Mến cầm đầu, trực tiếp bán cho khách.

Đối với quán TGT Disco Club ở phường Vũng Tàu, cảnh sát xác định ông chủ Nguyễn Trường Giang có chủ trương không cho phép nhân viên cung cấp ma túy và dụng cụ cho khách sử dụng. Nhưng để giữ chân khách và tăng doanh thu, ông này chỉ đạo "không được ngăn cản khách phê ma túy".

Cảnh sát đưa những nghi can về trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sau khi tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất với TP HCM, ngày 7/7, hàng trăm cảnh sát cơ động, hình sự... chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt ập vào kiểm tra các quán bar này. Nhà chức trách ghi nhận 186 khách và nhân viên có phản ứng dương tính với chất ma túy; thu giữ hơn 100 gram ma túy tổng hợp; 57 bình khí cười...

Lấy lời khai những người liên quan, cơ quan điều tra xác định có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cả 3 cơ sở.

Công an TP HCM cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, xử lý các tụ điểm, cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động phức tạp về ma túy.

Những nghi can liên quan đến 3 quán bar bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Quốc Thắng