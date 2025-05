Gần 250 biệt thự vườn tại phân khu cao cấp nhất Vinhomes Wonder City

Vinhomes Wonder City giới thiệu gần 250 biệt thự vườn thuộc phân khu đóng Vịnh Bình Minh với mặt tiền rộng đến 23 m, bao quanh bởi hồ cảnh quan rộng 51.000 m2.

Vịnh Bình Minh được định vị là phân khu cao cấp nhất tại Vinhomes Wonder City, hướng đến tầng lớp thượng lưu. Phân khu này sở hữu toạ độ vàng khi nằm giữa các trục giao thông huyết mạch như đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 3.5, vành đai 4 và tuyến Metro 4.

Từ đây, cư dân mất khoảng 10 - 20 phút để di chuyển đến các khu trung tâm, như Hồ Tây, Mỹ Đình, Cầu Giấy... Đặc biệt, đại lộ huyết mạch Tây Thăng Long đang được thúc đẩy hoàn thành giải phóng mặt bằng và thông xe kỹ thuật đoạn từ vành đai 3 đến Tây Tựu ngay trong tháng 10 tới. Dự kiến toàn tuyến thông xe vào quý II/2026 – trước khi bàn giao biệt thự.

Ngoài ra, Vịnh Bình Minh cũng là phân khu đóng duy nhất tại Vinhomes Wonder City. Ba lớp an ninh được thiết lập, mô phỏng theo các khu compound danh giá trên thế giới, như One Hyde Park (London) hay Beverly Park (Los Angeles)... Phân khu cung cấp gần 250 căn biệt thự vườn, bao quanh là hồ cảnh quan rộng 51.000 m2.

Phối cảnh biệt thự vườn phân khu Vịnh Bình Minh. Ảnh: Vinhomes

Về kiến trúc, các căn biệt thự vườn tại dự án lấy cảm hứng từ dinh thự Pháp cổ điển, những công trình như Palais Royal hay Château de Versailles. Mặt tiền nhà rộng 8 - 23 m, vườn riêng phía sau rộng 60 - 100 m2. Một số trục căn được sử dụng miễn phí sân vườn lên tới 200 m2.

Phân khu cũng sở hữu hệ thống tiện ích riêng biệt chuẩn wellness nhưWellness Center gần 1.000 m2 tích hợp xông hơi, onsen, khoáng lạnh, yoga, pilate... bể bơi Olympic rộng 1.250 m2. Bên cạnh đó là 50 sân thể thao cao cấp từ tennis đến golf, khu BBQ VIP rộng 2 ha...

Thiết kế độc bản đề cao phong cách sống của chủ nhân biệt thự vườn Vịnh Bình Minh. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes đang triển khai chính sách tài chính ưu đãi cho phân khu Vịnh Bình Minh. Theo đó, 100% các căn đều được áp dụng chính sách giãn tiến độ xây dựng trong 2 năm. Thay vì phải thanh toán toàn bộ chi phí ngay, nhà đầu tư chỉ cần chi trả phần tiền đất (gồm quyền sử dụng đất, hạ tầng, tiện ích, giá trị thương hiệu), chi phí xây dựng được dời lại sau 2 năm.

"Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, loại hình biệt thự sân vườn ghi nhận mức tăng giá trung bình 12 - 15% một năm trong 3-5 năm đầu. Theo đó, biệt thự vườn Vịnh Bình Minh trở thành tài sản kép - vừa an cư, vừa tích sản, với khả năng sinh lời ổn định trong dài hạn", đại diện Vinhomes chia sẻ.

Biệt thự vườn Bình Minh lấy cảm hứng từ những công trình như Palais Royal hay Château de Versailles. Ảnh: Vinhomes

Chị Tuyết Mai, một nữ doanh nhân trong ngành sáng tạo, vừa xuống tiền một căn biệt thự tại phân khu đóng Vịnh Bình Minh. Chị cho biết, dự án đáp ứng nhu cầu về không gian sống riêng tư, đồng điệu với phong cách của bản thân cùng hệ tiện ích đầy đủ.

Song Anh