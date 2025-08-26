Gần 25.000 nhà tốc mái do bão Kajiki

Thống kê từ các địa phương đến 18h hôm nay, bão Kajiki đã làm 25.000 nhà tốc mái, 247 điểm trường hư hại, 1,5 triệu khách hàng vẫn đang mất điện.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão Kajiki đã giật sập 17 nhà, làm 24.999 nhà tốc mái. So với báo cáo sáng cùng ngày, số nhà tốc mái tăng gấp 3,6 lần, do ngay sau bão địa phương chưa kịp rà soát, kiểm đếm đầy đủ.

Một ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị gió thổi bay mái. Ảnh: Đức Hùng

Hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất là Hà Tĩnh (19.425 nhà) và Nghệ An (4.638 nhà) do bão Kajiki đổ bộ và quần thảo hơn 10 tiếng. Nằm trong vùng ảnh hưởng, Ninh Bình ghi nhận 437 nhà, Thanh Hóa 69 nhà và Quảng Trị 66 nhà tốc mái.

Cách xa tâm bão, gió không mạnh nhưng Lào Cai cũng có 94, Tuyên Quang 21, Phú Thọ 152, Thái Nguyên 97 nhà bị tốc mái.

Không chỉ thiệt hại về nhà cửa, bão Kajiki khiến 247 điểm trường tốc mái, thiệt hại lớn nhất vẫn là Hà Tĩnh 161 và Nghệ An 83; 58 công trình y tế bị hư hỏng.

Đến 18h hôm nay, 1.559.250 khách hàng vẫn mất điện, chủ yếu là Nghệ An 869.780, Hà Tĩnh 349.370 và Thanh Hóa 329.670. Không gần tâm bão song Ninh Bình cũng có 2.138, Phú Thọ 2.607, Quảng Ninh 5.110, Quảng Trị 562 khách hàng đang phải dùng đèn pin, dầu nến hoặc chạy máy phát.

Nguyên nhân là lưới điện 500KV, 220KV gặp sự cố, hiện đã cơ bản khắc phục. Riêng hơn 2.600 cột điện gãy đổ và 48.000 m dây điện bị đứt vẫn cần thời gian xử lý. Ngành điện lực từ nhiều tỉnh thành đã đến Hà Tĩnh, Nghệ An hỗ trợ khắc phục và dự kiến điện lưới được cấp trở lại trước ngày 1/9.

Cột điện ngã đổ ở Hà Tĩnh sau bão. Ảnh: Đức Hùng

Mưa bão cũng khiến 90.600 ha lúa bị ngập, 9.580 ha hoa màu thiệt hại. 11.510 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hàng loạt cánh rừng ở Nghệ An, Hà Tĩnh gãy đổ.

Kajiki là cơn bão thứ năm trên Biển Đông trong năm nay, hình thành ngày 23/8, có sức gió rất mạnh và diễn biến bất thường. Bão đạt cực đại cấp 14, giật cấp 17 khi cách đất liền khoảng 200-400 km, tương đương bão Yagi năm 2024.

Chiều 25/8, bão đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với gió cấp 10-12, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển chậm, gần như đứng yên ba giờ khiến thời gian lưu trên đất liền kéo dài 10 giờ. Đến sáng 26/8, bão suy yếu, tan dần trên Trung Lào.

Sơn Thủy