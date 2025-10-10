Gần 200 trường đại học quốc tế dự triển lãm BVIS 2025

Triển lãm Đại học Toàn cầu 2025 do Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) tổ chức, mang đến cơ hội tiếp cận thông tin tuyển sinh, học bổng từ 200 đơn vị đào tạo trên thế giới, ngày 30/9.

Sự kiện quy tụ các đại học như Cambridge (Anh), Boston (Mỹ), Sydney (Australia), British Columbia (Canada)... cùng đại diện tuyển sinh từ nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Canada, Australia, Hàn Quốc và Pháp. Triển lãm hướng đến học sinh khối 11-13 của BVIS và các trường quốc tế khác tại TP HCM, giúp các em tiếp cận thông tin tuyển sinh, học bổng, môi trường học tập tại các trường đại học trên thế giới.

Theo bà Tố Mai, Chuyên viên tư vấn Đại học và Cao đẳng của BVIS TP HCM, triển lãm là một phần trong chiến lược hỗ trợ cá nhân hóa cho học sinh. Bộ phận tư vấn của trường đồng hành học sinh qua nhiều giai đoạn, từ lựa chọn ngành học, trao đổi trực tiếp, viết bài luận đến chuẩn bị phỏng vấn. "Sự kiện giúp học sinh hiểu rõ cách chọn môn, định hướng nghề nghiệp và xây dựng chiến lược ứng tuyển phù hợp với mục tiêu cá nhân", bà nói.

Đại diện Đại học Cambridge (Anh) tư vấn tại triển lãm. Ảnh: BVIS

Đánh giá về sự kiện, bà Kyla Kim, đại diện Đại học Boston (Mỹ) cho biết việc trực tiếp gặp gỡ phụ huynh, học sinh là cơ hội để các trường kết nối, chia sẻ thông tin và đồng hành cùng học sinh trên hành trình chuẩn bị du học.

Với học sinh cuối cấp, triển lãm là bước đệm quan trọng cho việc chọn chuyên ngành và lập kế hoạch học tập. Em Thiên Kim (học sinh BVIS) cho biết tại triển lãm em được tìm hiểu yêu cầu tuyển sinh, học bổng và đời sống sinh viên, từ đó chọn được con đường phù hợp nhất sau khi tốt nghiệp.

Học sinh trao đổi trực tiếp với đại diện các trường, tìm hiểu chiến lược ứng tuyển hiệu quả, phù hợp với mục tiêu cá nhân. Ảnh: BVIS

BVIS TP HCM hiện giảng dạy chương trình Tú tài Anh quốc tế A Level được công nhận toàn cầu. Học sinh của trường thường đạt kết quả cao trong các kỳ thi quốc tế IGCSE và A Level do Cambridge International Education và Pearson Edexcel tổ chức. Năm học 2025, học sinh BVIS đã nhận hơn 305 thư mời nhập học, tổng giá trị học bổng hơn 6,67 triệu USD từ các đại học danh tiếng thuộc các nhóm Ivy League (Mỹ), Russell Group (Anh) hay Group of Eight (Australia).

Học sinh được hướng dẫn trong một buổi thực hành Thiết kế và Công nghệ chương trình Tú tài Anh A Level tại BVIS. Ảnh: BVIS

Ngoài học thuật, BVIS chú trọng phát triển kỹ năng lãnh đạo, hoạt động ngoại khóa và định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh tự tin hòa nhập trong môi trường toàn cầu.

Đại diện các trường như Đại học Hong Kong (Trung Quốc) và Đại học Boston cho biết bằng A Level là một trong những tiêu chí đầu vào phổ biến của các trường đại học, đồng thời giúp học sinh có sự chuẩn bị vững vàng, khả năng thích nghi nhanh chóng với đời sống sinh viên ở bậc đại học.

BVIS TP HCM là thành viên của Tổ chức Giáo dục Nord Anglia, đơn vị sở hữu hơn 90 trường quốc tế tại 35 quốc gia. Trường được kiểm định chất lượng bởi Hội đồng các trường quốc tế (CIS) và Hiệp hội các trường phổ thông, đại học miền Tây nước Mỹ (WASC). Học sinh theo học chương trình Giáo dục Quốc gia Anh kết hợp tinh hoa văn hóa Việt, đồng thời được hưởng lợi từ hợp tác của BVIS với các tổ chức hàng đầu thế giới như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Học viện Nghệ thuật Juilliard và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Thái Anh