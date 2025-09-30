Gần 200 người sẽ diễn show về đời sống tinh thần dân tộc Dao

Người dân các dân tộc ở Sa Pa sẽ biểu diễn tại hai chương trình nghệ thuật "Thiêng'' và ''Vũ điệu dưới trăng''.

Show gồm sáu màn, 11 cảnh, dài khoảng 65 phút, khắc họa sự gắn bó giữa đất, nước, lửa, tình yêu, tín ngưỡng, tôn vinh tính thiêng trong các nghi lễ truyền thống của người Dao. Dự án diễn ra ngày 7 và 14/11 tại sân Quần Sa Pa, kết hợp ca - múa - nhạc, nghệ thuật thị giác, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu và trình chiếu 3D mapping, có lời dẫn song ngữ để tiếp cận khán giả quốc tế.

Người dân Sa Pa sẽ ở vị trí trung tâm trong vở diễn, cùng kể câu chuyện dân tộc mình trên sân khấu đương đại. Theo đạo diễn Đặng Xuân Trường, họ mới là chủ thể tạo ra bản sắc văn hóa, chiều sâu tâm linh. Chương trình còn có số ít diễn viên chuyên nghiệp thuộc đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai.

Nghệ sĩ Đặng Xuân Trường chụp cùng những người phụ nữ dân tộc Dao đỏ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Hà Văn Thắng - nguyên Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, tác giả kịch bản chương trình - cho biết ông theo dõi nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu chưa thực sự chạm đến ''cái gốc văn hóa". Từ đó, ông nung nấu ý định viết tác phẩm mà người dân thành chủ thể. Với ông, đời sống văn hóa người Dao trong việc dựng bản, dựng nhà, cưới hỏi, nghi lễ cấp sắc là những bản sắc đáng được gìn giữ giữa bối cảnh xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong chương trình, trang phục và đạo cụ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban tổ chức ưu tiên dùng những bộ đồ nguyên bản. Đạo cụ gồm mặt nạ, tranh thờ, kiếm, nong nia, chày cối hay các nhạc cụ truyền thống, gắn liền đời sống thường ngày của người Dao.

Cùng Thiêng, tác phẩm Vũ điệu dưới trăng trở lại, sẽ công diễn ngày 8 và 15/11 ở sân Quần. Năm 2023, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, tác giả Hà Văn Thắng và đạo diễn Đặng Xuân Trường ra mắt chương trình, tái hiện đời sống văn hóa, lao động, tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc tại đây, cho thấy sức mạnh nội sinh, gắn kết từ con người.

Phương Linh