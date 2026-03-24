Gần 200 nghệ sĩ biểu diễn ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội

Hơn 20h, đêm diễn mở màn với tổ khúc Overture - Ca ngợi Tổ quốc. Hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hồ Bắc ra đời năm 1960, kết hợp Overture (Đỗ Bảo), được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy hòa âm, chuyển soạn, mang tinh thần hào sảng, trang nghiêm nhưng cũng da diết.

Thanh âm dưới ánh mặt trời đưa người nghe qua ba chương. Ở chương một - Ánh dương soi đường, khán giả được sống lại những ký ức lịch sử. Âm nhạc thể hiện lòng tri ân với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời mang niềm tin về một đất nước đang vươn mình. Chương hai - Ngôi sao trên mũ - màu cờ trong tim - tôn vinh hình tượng bộ đội cụ Hồ với các phẩm chất trung thành, yêu đất nước, vì nhân dân.