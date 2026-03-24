Gần 200 nghệ sĩ biểu diễn ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội

Sự kiện công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm mang tên Thanh âm dưới ánh mặt trời, là lời chào của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (Military Symphony Orchestra - MSO) sau khi được thành lập theo quyết định của Bộ Quốc phòng tháng 10/2025.
Chương trình có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng, ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Theo ban tổ chức, sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt của lực lượng nghệ thuật chuyên nghiệp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam mà còn khẳng định vai trò của nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa ở bối cảnh mới.
Dàn nhạc gồm 101 nhạc công cùng bộ khung cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, trợ lý, nhân viên, thuộc sự quản lý của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. MSO có nhiệm vụ biểu diễn âm nhạc giao hưởng chuyên nghiệp, tập huấn, bồi dưỡng nhạc công giao hưởng cho quân đội và đất nước. Dàn nhạc cũng đóng vai trò là cầu nối giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa quân đội với nhân dân và bạn bè quốc tế.
Hơn 20h, đêm diễn mở màn với tổ khúc Overture - Ca ngợi Tổ quốc. Hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hồ Bắc ra đời năm 1960, kết hợp Overture (Đỗ Bảo), được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy hòa âm, chuyển soạn, mang tinh thần hào sảng, trang nghiêm nhưng cũng da diết.
Thanh âm dưới ánh mặt trời đưa người nghe qua ba chương. Ở chương một - Ánh dương soi đường, khán giả được sống lại những ký ức lịch sử. Âm nhạc thể hiện lòng tri ân với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời mang niềm tin về một đất nước đang vươn mình. Chương hai - Ngôi sao trên mũ - màu cờ trong tim - tôn vinh hình tượng bộ đội cụ Hồ với các phẩm chất trung thành, yêu đất nước, vì nhân dân.
Nhạc trưởng Lê Phi Phi (giữa) đảm nhận vai trò chỉ huy chính trong tổng thể đêm diễn, bên cạnh Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc. Ông lãnh đạo dàn nhạc cùng đội hợp xướng nhịp nhàng. Ở một số tiết mục, ông ra hiệu cho khán giả vỗ tay theo từng giai điệu, được nhiều người hưởng ứng.
Không gian núi rừng được tái hiện qua tiếng hát của ca sĩ Đỗ Tố Hoa cùng những âm thanh từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Cô thể hiện ca khúc Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, gây ấn tượng bởi chất giọng cao, sáng.
Phần trình diễn của Đỗ Tố Hoa và MSO. Video: Phương Linh
Trong chương cuối - Thanh âm ngày mới, chủ đề đêm nhạc mở rộng sang tình yêu. Dàn nghệ sĩ và nhạc công mang đến những giai điệu từ sôi động đến trữ tình, kết hợp các tác phẩm đương đại của Việt Nam cũng như kinh điển ở thế giới.
Khán phòng Nhà hát Hồ Gươm như lắng đọng khi nghệ sĩ sáo Thu Hương biểu diễn Flute Concerto: Tình yêu của biển. Cô cho biết vinh dự, tự hào khi lần đầu được tham gia với một dàn nhạc quân đội chuyên nghiệp, quy mô lớn, có đủ tính năng, thành phần. Tác phẩm cô thể hiện mang màu sắc trữ tình, nhẹ nhàng, như một luồng gió mới ở chương trình.
Nhóm ca sĩ hát Tổ quốc ta cờ bay (tác giả Nguyễn Cường, Cao Xuân Dũng chuyển soạn - hòa âm), truyền tải năng lượng trẻ trung, tinh thần phát triển trong thời đại mới.
Đào Tố Loan được khán giả vỗ tay khi phô diễn chất giọng soprano cao, giàu cảm xúc, qua tác phẩm Cinema Paradiso của nhạc sĩ người Italy Ennio Morricone.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo - đạo diễn âm nhạc - không giấu được sự xúc động khi chứng kiến chương trình diễn ra tròn trịa, được người nghe cổ vũ. Trong các tiết mục, êkíp chú trọng mang đến những giai điệu gần gũi đời sống đương đại, nhưng không làm mất đi các kỹ thuật giao hưởng truyền thống.
Tiết mục Cinema Paradiso do Đào Tố Loan và Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội trình diễn. Video: Phương Linh
Chương trình do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung, Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện.
Giang Huy - Phương Linh