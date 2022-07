Gần 200 cây thông bị khoan lỗ, bơm thuốc độc

Quảng NamGần 200 cây thông 35 năm tuổi ở xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, bị khoan lỗ, bơm thuốc độc, hiện lá ngả vàng và khả năng chết.

Ngày 10/7, Công an huyện Núi Thành cho biết đang truy tìm thủ phạm đầu độc rừng thông tại khoảnh 6, Tiểu khu 592, xã Tam Xuân 2, do Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam (Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam) quản lý. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện một lọ thuốc, đang được giám định.

Rừng thông bị đầu độc. Ảnh: Đắc Thành

Trong báo cáo gửi cơ quan chức năng, Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam cho hay ngày 4/7 công nhân phát hiện rừng thông trồng 35 năm, chu vi thân 20-60 cm, tiếp giáp rừng trồng gỗ keo của người dân xã Tam Xuân 2 bị phá hoại. Kẻ xấu khoan mỗi cây 1-3 lỗ, đường kính 5-10 mm, sâu 8-10 cm rồi nhét thuốc độc vào.

Tổng diện tích rừng bị đầu độc gần nửa ha, với gần 200 cây. Diện tích cây thông này đã có chứng chỉ FSC, không khai thác gỗ, chỉ nuôi dưỡng để bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường.

Một cây thông bị khoan lỗ đổ hóa chất vào. Ảnh: Đắc Thành

Hiện nhiều cây lá chuyển vàng, khả năng chết, tổng thiệt hại gần 160 triệu đồng. Dưới rừng thông bị phá hoại, người dân trồng cây gỗ keo. Vì thế đại diện Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam nhận định kẻ gian khoan phá hoại cây thông nhằm tạo khoảng trống để chiếm đất trồng cây keo.

Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam đang quản lý hơn 940 ha đất rừng ở huyện Núi Thành. Tại xã Tam Xuân 2, nhiều năm qua người dân và xí nghiệp xảy ra tình trạng tranh chấp đất, rừng bị xâm lấn.

Đắc Thành