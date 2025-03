Gần 20 học sinh vướng lao lý sau mâu thuẫn khi đi dã ngoại

TP HCMMâu thuẫn vì "nhìn đểu" nhau trong chuyến đi dã ngoại ở Đà Lạt, Bùi Đan Nguyên và 18 học sinh khi về đã hẹn đánh chém nhau khiến 2 người bị thương.

Sau hơn 4 năm xảy ra vụ án, ngày 18/3, Bùi Đan Nguyên, 22 tuổi, bị Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND TP HCM, xử sơ thẩm lần hai, tuyên phạt 6 năm tù về tội Giết người.

Là người có mâu thuẫn với Nguyên, Huỳnh Phát Đạt, 22 tuổi, bị phạt một năm cải tạo không giam giữ về tội Gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ án, 15 cựu học sinh khác nhận mức án từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 4 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng hoặc Giết người. Riêng bị cáo Nguyễn Thái Tuấn, lúc phạm tội đã trên 18 tuổi, nên bị tuyên phạt 9 năm tù về tội Giết người.

Hầu hết bị cáo phạm tội khi mới 16 tuổi, hiện nhiều người đang đi học nên tòa đã nghị án, cân nhắc trong một tuần trước khi đưa ra phán quyết. Mức án được tòa áp dụng đối với các bị cáo thấp hơn nhiều so với mức đề nghị của VKS trước đó, sau khi áp dụng tinh thần của Luật tư pháp người chưa thành niên (giảm tối đa hình phạt cho người chưa thành niên phạm tội).

Theo cáo trạng, ngày 29/12/2020, Trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn, tổ chức cho học sinh đi dã ngoại tại Đà Lạt. Trong lúc vui chơi, giữa Nguyên và Đạt xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng đối phương "nhìn đểu" mình, hẹn khi về TP HCM sẽ giải quyết.

Chiều 2/1/2021, nhóm Đạt đến điểm hẹn tại cửa hàng tiện lợi ở quận Tân Bình nhưng biết nhóm Nguyên đông người hơn nên quay về Hóc Môn, rủ thêm đồng phạm. Biết chuyện, Nguyên cũng tập hợp 13 người (phần lớn là bạn học) mang theo dao, kiếm, gậy sắt và tập trung tại công viên K300 để chặn đánh nhóm Đạt.

Khi thấy "đối thủ", Nguyên và đồng phạm lao ra tấn công, truy sát khiến 3 người bị thương 18-27%.

Lúc đầu, Nguyên và 11 học sinh trong nhóm bị các cơ quan tố tụng quận Tân Bình điều tra, truy tố, xét xử về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 2/8/2022, TAND quận Tân Bình xử sơ thẩm lần đầu tuyên phạt 12 bị cáo trong nhóm Nguyên mức án từ 3 năm 3 tháng đến 5 năm tù.

Bản án sau đó bị VKSND TP HCM kháng nghị, cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt người, lọt tội, xử sai tội danh, áp dụng không đúng quy định về hình phạt. TAND TP HCM xử phúc thẩm đã cùng quan điểm, tuyên huỷ án.

Vụ án sau đó do Công an TP HCM thụ lý giải quyết. Nguyên và nhóm bạn bị chuyển tội danh sang Giết người; Đạt và 6 người trong nhóm (một bị can đã bỏ trốn) bị điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hải Duyên