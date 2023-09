Gần 20 học sinh quay lại trường quốc tế Chồi Xanh

Quảng NamGần 20 học sinh tiểu học và THCS quay lại trường quốc tế Chồi Xanh, trong ngày đầu trường hoạt động lại.

Chiều 11/9, ông Nguyễn Quốc Hương, người được bà Catherine Clare Mckinley, quốc tịch Anh, chủ sở hữu trường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots International School) ủy quyền điều hành hoạt động của trường, cho biết thông tin trên. Trường hoạt động trong khuôn viên trường Liên cấp Victoria, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, cách trường cũ khoảng 20 km.

Theo ông, sáng nay 6 giáo viên cũ người nước ngoài của Green Shoots cũng đến trường. Các giáo viên khác cho biết khi có học sinh trở lại thì họ đến dạy.

Một phụ huynh có con học lớp 2 và lớp 8 nói đưa hai con đến học hôm nay vì chưa nhập học ở đâu.

"Thời điểm cả nước khai giảng năm học mới ngày 5/9, một số phụ huynh lo Green Shoots đóng cửa vĩnh viễn nên đã nộp hồ sơ sang trường khác. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì tin tưởng trường sẽ hoạt động trở lại", người này nói.

Trong khi đó, một phụ huynh khác quyết định không quay lại dù đã nộp 100 triệu đồng học phí cho Green Shoots.

"Tôi không còn tin tưởng trường nữa", bà nói.

Trước đó, trường Green Shoots có 95 học sinh. Với phụ huynh đã đóng học phí nhưng không quay lại, ông Hương cho hay, theo quy định pháp luật, Green Shoots phải trả lại.

"Trường sẽ đàm phán với từng phụ huynh, giải quyết với từng trường hợp một", ông Hương nói.

Trường quốc tế Chồi Xanh ở địa điểm mới. Ảnh: Sơn Thủy

Trường quốc tế Green Shoots được Quảng Nam cấp phép tuyển sinh từ mầm non đến phổ thông vào năm 2014. Trước đó, trường mở cửa năm 2011 nhưng quy mô nhỏ, chủ yếu là trẻ mầm non. Trong giấy phép, trường Green Shoots dạy chương trình giáo dục quốc gia Anh (IPC, IGCSE) và chương trình tú tài quốc tế (IBD và IBDP). Trường đóng ở phường Cẩm Châu, TP Hội An.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, cho đến năm học 2019-2020, trường hoạt động hiệu quả, đảm bảo chất lượng giáo dục, được phụ huynh tin tưởng. Việc sử dụng, quản lý đội ngũ của trường đúng quy định pháp luật.

Từ giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19, trường gặp nhiều khó khăn trong tuyển sinh. Là trường tư thục, nguồn thu học phí sụt giảm nên các hoạt động bị ảnh hưởng. Đến cuối năm học 2022-2023, trường có 95 học sinh, phần lớn là con em người nước ngoài, chỉ có 11 học sinh quốc tịch Việt Nam. Tổng cộng có 43 giáo viên, nhân viên làm việc tại đây.

Năm 2022, trường đã có kế hoạch chuyển sang địa điểm khác bởi nơi cho thuê hiện tại không ký hợp đồng tiếp. Tuy nhiên việc này không thực hiện được.

Theo các phụ huynh, trường thông báo ngày 22/8 sẽ vào năm học mới nhưng hôm 8/8 họ bất ngờ nhận được thông báo của bà Catherine về việc chuyển con sang một trường khác ở Đà Nẵng. Trong khi đó, với học phí 350-400 triệu đồng một năm, các phụ huynh đã đóng khoảng 14 tỷ đồng. Trường được giới thiệu thì từ chối tiếp nhận. Năm học mới cận kề, nhiều phụ huynh phải đăng ký trường khác cho con.

Hôm 8/9, Green Shoots gửi báo cáo đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, thông báo hoạt động trở lại, chuyển đến điểm mới ở trường Liên cấp Victoria. Nhà trường cam kết giữ nguyên chương trình giảng dạy và tổ chức hoạt động.

Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã tiếp nhận đơn của phụ huynh tố cáo trường Green Shoots có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Còn Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn nói sẽ đề nghị Đại sứ quán Anh can thiệp, triệu hồi bà Catherine từ Anh về để xử lý những tồn tại.

Sơn Thủy