Gần 20 công ty bất động sản phân phối dự án Costamigo

Eras Land hợp tác chiến lược với gần 20 đơn vị, triển khai kế hoạch phân phối dự án Costamigo, bổ sung nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng tại vùng biển Phan Thiết.

Lễ ký kết diễn ra ngày 10/10, tại xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng. Khoảng 300 chuyên viên tham gia sự kiện có cơ hội tham quan nhà mẫu villa, các khu vực biệt thự đơn lập, song lập, khu shoptel và trải nghiệm loạt tiện ích nội khu như nhà hàng Amigo, hồ bơi, công viên nội khu...

Chuỗi hoạt động diễn ra tại khu biệt thự nghỉ dưỡng hiện hữu Costamigo, giúp các đơn vị phân phối nắm rõ hơn về sản phẩm và tiến độ thi công. Dự án dự kiến vận hành dịch vụ nghỉ dưỡng vào tháng 12.

Các chuyên viên kinh doanh trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm tại dự án. Ảnh: Eras Land

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc Eras Land cho biết, Costamigo không chỉ là dự án nghỉ dưỡng mà hướng đến xây dựng biểu tượng sống mới bên bờ biển Phan Thiết. "Eras Land đặt triết lý giá trị thật làm kim chỉ nam, thể hiện qua nền tảng pháp lý, chất lượng sản phẩm và hệ tiện ích đồng bộ", bà Hương nhấn mạnh.

Việc ký kết hợp tác với các đơn vị phân phối bất động sản được kỳ vọng góp phần tạo nên mạng lưới phân phối chuyên nghiệp, mở ra cơ hội khai thác thị trường nghỉ dưỡng tiềm năng.

Gần 20 đơn vị nhận chứng nhận phân phối dự án. Ảnh: Eras Land

Cách TP HCM 2 giờ di chuyển, Costamigo sở hữu mặt tiền biển dài 600 m, kết nối trực tiếp với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Phan Thiết sắp đi vào hoạt động. Chủ đầu tư kỳ vọng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, cùng cảnh quan tự nhiên và tiềm năng du lịch tăng trưởng giúp Costamigo trở thành điểm sáng đầu tư trên cung đường nghỉ dưỡng Nam Trung Bộ.

Dự án có kiến trúc tối giản, lấy cảm hứng từ sóng và nắng miền biển. Được vận hành bởi Best Western, thương hiệu khách sạn 5 sao toàn cầu, Costamigo hướng đến trải nghiệm cá nhân hóa dành riêng cho khách hàng tinh hoa.

Không gian nghỉ dưỡng ven biển Costamigo tại Phan Thiết. Ảnh: Eras Land

Với quy mô 12,5 ha, Costamigo cung cấp 96 biệt thự nghỉ dưỡng, 600 căn hộ condotel và 30 căn shoptel, được quy hoạch theo mô hình Home Resort kết hợp lưu trú, trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn 5 sao. Dự án vừa khởi công phân khu condotel sau khi hoàn thành các hạng mục ở phân khu biệt thự.

Thành lập năm 2016, Eras Land là thành viên của hệ sinh thái Eras Group - tập đoàn kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực: logistic, vật liệu và xây dựng, đầu tư và phát triển bất động sản. Các dự án của Eras Land tập trung chủ yếu tại TP HCM, Lâm Đồng với đa dạng phân khúc từ trung cấp đến cao cấp, hạng sang.

