Gần 20.000 trẻ em nhận hỗ trợ qua chiến dịch đi bộ trên vRace

Chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái - Tiếp bước trang sử vàng" có sự đồng hành của Care For Việt Nam và FITBoost. Care For Việt Nam là doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động với hệ sinh thái sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch. FITBoost là thức uống bổ sung dinh dưỡng từ New Zealand với protein thực vật, collagen thủy phân và công nghệ BioLactol giúp tăng cường hấp thu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.