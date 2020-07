Gần 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một

1.904.045 mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ trao tặng tới các em học sinh bước vào lớp Một, dịp khai giảng năm học 2020 - 2021.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam vừa tổ chức Lễ công bố chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2020-2021 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ".

Theo đó, có gần 2 triệu chiếc mũ bảo hiểm Honda dành cho học sinh bước vào lớp Một. Ông Keisuke Tsuruzono, Tổng giám đốc Honda Việt Nam cho biết, đây là món quà ý nghĩa dành tặng các em trong ngày đầu đến trường, để bảo vệ và đồng hành cùng các em trên chặng đường phía trước. Các hoạt động tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là cha mẹ, phụ huynh về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em mình cũng sẽ được Honda Việt Nam phối hợp triển khai.

Năm thứ 3 tổ chức, chương trình kỳ vọng nâng ý thức của người dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật cho trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, giảm hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em.

Ban tổ chức mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đối với trẻ em là 80% vào năm 2020; 100% số học sinh nhận mũ bảo hiểm đợt này đội mũ khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Hoạt động cũng nhằm thông tin đến chính quyền cấp xã, thầy cô giáo, học sinh, cha mẹ học sinh các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc biết về chủ đề và những mục tiêu quan trọng của chương trình "Giữ trọn ước mơ".

Lễ công bố chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh vào lớp Một vừa diễn ra ở Hà Nội.

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định, gia đình, nhà trường giữ vai trò rất quan trọng để duy trì việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một, dần hình thành thói quen này ngay từ nhỏ. Cơ quan này đề nghị các gia đình, nhà trường thường xuyên quan tâm, đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện để bảo đảm an toàn.

Để chiến dịch được triển khai thành công, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì, chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan thành viên trên cả nước tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm trong Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 đồng loạt trên cả nước.

Chương trình cũng vận động cha mẹ học sinh bậc Tiểu học ký cam kết về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện. Công ty Honda Việt Nam là đơn vị cung cấp mũ bảo hiểm đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật, vận chuyển tới tận các điểm trường.

Ông Keisuke Tsuruzono, Tổng giám đốc Honda Việt Nam cam kết thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Theo ông, điều này góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đạt 80% vào cuối năm 2020.

Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một với chủ đề "Giữ trọn ước mơ" triển khai từ năm học 2018 - 2019.

Sau 2 năm tổ chức, gần 4 triệu chiếc mũ bảo hiểm chất lượng được Công ty Honda Việt Nam trao đến tận tay các em học sinh lớp Một tại tất cả các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Theo đại diện Honda, chương trình đã góp phần nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em Việt Nam trong 2 năm vừa qua. Qua khảo sát, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em (6 đến 15 tuổi) đã tăng từ 35% năm 2017 lên đến 70% vào cuối năm 2019.

Ngoài chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm "Giữ trọn ước mơ", Honda Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình giáo dục về an toàn giao thông như "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" cho học sinh tiểu học, "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cho học sinh trung học. Đơn vị còn tổ chức đào tạo cho Đoàn viên, thanh niên, lực lượng cảnh sát giao thông, khách hàng, người dân địa phương; trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm mang tên "Cùng Honda chắp cánh tương lai".

Từ năm 2020, chương trình "Tôi yêu Việt Nam" do Honda Việt Nam tài trợ cũng sẽ trên sóng truyền hình Việt Nam với phiên bản mới, cách tiếp cận mới để truyền tải những bài học an toàn giao thông cho lứa tuổi mầm non, trẻ em từ 3-5 tuổi.

Phong Vân