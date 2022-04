Gần 2 triệu đồng một kg tôm tích 'khổng lồ'

Tôm tích loại 200 gram một con, to gấp 5 lần dòng thông thường đang được bán giá 1,8 triệu đồng mỗi kg - cao hơn cả tôm hùm xanh.

Tôm tích còn được gọi là bề bề, tôm thuyền, tôm tít, hay tôm búa. Là đặc sản rộ vụ vào tầm tháng 4-5 nhưng năm nay loại bề bề trọng lượng lớn (200 gram một con) hiếm. Vì thế, chúng được săn đón và bán ra với giá cao hơn tôm hùm xanh (1-1,3 triệu đồng một kg).

Khảo sát của VnExpress cho thấy, giá tôm tích bán lẻ loại 5 con một kg dao động 1,4-1,8 triệu đồng một kg, tăng 40% so với năm ngoái.

Tại cửa hàng hải sản trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), tôm tích "khổng lồ" loại 200 gram một con có giá lên tới 1,8 triệu đồng. Nhân viên cửa hàng này cho biết, so với đầu năm giá tôm đã tăng khoảng 20%. Giá tăng cao nhưng nguồn cung đầu vào khá thấp, mỗi ngày cửa hàng chỉ nhập về được khoảng 2-4 kg.

"Tôm tích kích cỡ thường ở mức 20-30 con một kg, còn hàng khủng này chỉ 5 con một kg. Trong hàng nghìn con mới có khoảng một con tôm cỡ đại như thế", Huyền, nhân viên cửa hàng trên nói.

Tôm tích được bán tại cửa hàng hải sản ở đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Bán tôm tích với giá niêm yết gần 1,6 triệu đồng, anh Hoàng, chủ cửa hàng hải sản ở quận Tân Bình, nói nhập loại này từ Indonesia vì hàng trong nước (loại kích cỡ to) đã hết.

"Loại này nếu chết sẽ mất thịt nên phải vận chuyển về Việt Nam sao cho còn tươi sống. Do đó, giá loại này còn cao hơn cả tôm hùm", anh Hoàng nói.

Treo biển bán tôm tích nhưng khi có khách đặt hàng, chị Hoa, chủ cửa hàng hải sản online ở quận Gò Vấp cho biết đã hết cách đây 1 tuần. Nhiều khách đặt đơn nhưng chị đều phải hẹn sang tuần tới. "Tôi cũng chỉ nhận đơn của 1-3 khách chứ không dám nhận nhiều. Tôm tích cỡ đại có tuần chỉ gom được 1-3 kg, có khi 3 tuần không được kg nào", chị Hoa chia sẻ

Theo giới buôn, tôm tích "khổng lồ" chỉ chiếm vài phần trăm trên tổng sản lượng của dòng tôm này. Càng có kích cỡ lớn, tôm tích càng quý hiếm. Hiện, loại khổng lồ có trọng lượng 200-250 gram, to gấp 4-6 lần thông thường. So với năm ngoái, năm nay loại tôm tích này số lượng giảm khoảng 20-30%. Không chỉ hàng trong nước ngày càng ít mà hàng nhập khẩu cũng không nhiều.

Trong khi tôm tích khủng đắt đỏ thì loại có kích cỡ 20-30 con một kg cũng đang tăng giá mạnh, dao động 280.000-400.000 đồng một kg.

Thịt chúng rất ngon ngọt, dai chắc, đậm. Tôm này giàu giá trị dinh dưỡng, canxi nên được ưa chuộng. Tuy nhiên, loại này vỏ chiếm phần lớn con tôm. Do đó, nếu mua loại có kích cỡ quá nhỏ thì phần vỏ nhiều hơn so với phần thịt. Ngược lại nếu tôm càng to, vỏ càng mỏng và trọng lượng thịt nhiều hơn.

Đa số các loài tôm tít sống ở nền đáy mềm, phân bố ở vùng biển nhiệt đới và ôn đới từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, loại này được khai thác chủ yếu từ tự nhiên. Ngoài dòng sản phẩm thiên nhiên, tôm tích cũng được nhiều hộ nuôi phát triển, tuy nhiên số lượng ít.

