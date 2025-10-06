Gần 2.500 khách Trung Quốc đến Đà Nẵng bằng tàu biển

Ngày 6/10, tàu du lịch Adora Mediterranea xuất phát từ Quảng Châu (Trung Quốc) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), đưa gần 2.500 du khách Trung Quốc đến tham quan thành phố.

Trong thời gian lưu lại thành phố biển trung tâm miền Trung, du khách sẽ tham gia nhiều hành trình khám phá như city tour Đà Nẵng, tham quan Sun World Ba Na Hills, di sản Mỹ Sơn và phố cổ Hội An.

Tàu du lịch Adora Mediterranea cập cảng Tiên Sa ngày 6/9. Ảnh: Như Phong

Tại Công viên APEC (đường 2/9, phường Hải Châu), thành phố bố trí điểm đón -trả khách shuttle bus và đặt gian thông tin du lịch để cung cấp miễn phí thông tin điểm đến, hướng dẫn tham quan các địa danh nổi tiếng như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Chợ Hàn, Nhà thờ Con Gà, Chùa Linh Ứng Sơn Trà và bãi biển Mỹ Khê.

9 tháng năm 2025, Đà Nẵng đón 40.175 lượt khách đường biển, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước với 35 chuyến tàu cập cảng. Dự kiến cả năm, thành phố sẽ đón khoảng 48 chuyến tàu, tương đương hơn 57.000 lượt khách, tăng 35,7% so với năm 2024.

Du khách làm thủ tục trước khi di chuyển bằng ôtô vào tham quan thành phố. Ảnh: Như Phong

Trước đó, tối 2/10, chuyến bay CZ8155 của China Southern Airlines chở hơn 170 hành khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc) hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, đánh dấu việc khôi phục đường bay thẳng giữa hai thành phố sau hơn 5 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Trung Quốc là thị trường khách quốc tế trọng điểm, nhiều năm liền giữ vị trí thứ hai về lượng khách đến Đà Nẵng. Trước đại dịch, thành phố có tới 5 đường bay thường kỳ và 29 đường bay thuê chuyến từ quốc gia này. Sự trở lại của China Southern không chỉ tăng cường kết nối du lịch và thương mại, mà còn mở ra cơ hội thu hút nhiều hơn khách Trung Quốc trong thời gian tới.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc nối lại các đường bay trực tiếp, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc, kỳ vọng sẽ thúc đẩy lượng khách trong những tháng cuối năm.

Nguyễn Đông