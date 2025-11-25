Gần 190 triệu người Mỹ sẽ săn hàng giảm giá Black Friday

Lượng người tham gia lễ hội mua sắm lớn nhất Mỹ dự kiến lên kỷ lục năm nay, nhưng số tiền chi ra có thể ít hơn trước.

Ngày 24/11, Hiệp hội Bán lẻ Mỹ (NFR) ước tính khoảng 186,9 triệu người sẽ mua sắm trong 5 ngày dịp Black Friday, từ Lễ Tạ ơn vào thứ Năm đến Cyber Monday (ngày thứ Hai mua sắm trực tuyến sau Black Friday). Đây là con số chưa từng có, cao hơn so với 183,4 triệu người năm ngoái.

Mùa mua sắm cuối năm rất quan trọng với các hãng bán lẻ Mỹ, thường đóng góp 30% lợi nhuận năm cho họ. Năm nay, các hãng chạy khuyến mãi từ sớm. Walmart bắt đầu chương trình giảm giá lớn nhất năm từ giữa tháng 11, kéo dài đến 1/12 với 3 giai đoạn. Amazon khởi động tuần lễ Black Friday từ tuần trước, trong khi Macy’s mở hẳn một cổng thông tin riêng cho dịp này.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu của các hãng bán lẻ có thể chậm lại trong 2 tháng cuối năm. NFR dự báo con số này đạt 1.000 tỷ USD năm nay, tăng khoảng 4%. Dù vậy, tốc độ này đã chậm lại so với mức tăng 4,8% ghi nhận năm 2024.

"Mọi thứ trong trung tâm thương mại đều đắt đỏ", Kate Sanner (33 tuổi) cho biết. Năm ngoái, cô chi khoảng 500 USD để mua quà tặng. Nhưng năm nay, số tiền Kate dự định dành mua sắm dịp này chỉ khoảng 300 USD, tập trung vào một số món đồ cụ thể.

Bên trong trung tâm thương mại tại Louisville, Kentucky ngày Black Friday năm 2024. Ảnh: Reuters

Giá cả tăng cao khiến nhiều người lưỡng lự. Số khác thì dành tiền cho các đồ dùng thiết yếu. "Năm tới, tiền phí bảo hiểm y tế của chúng tôi sẽ tăng mạnh. Vì thế, việc chi tiêu tùy hứng phải ghìm lại", Liz Sweeney (Idaho) cho biết.

Năm ngoái, gia đình Liz chi gần 2.000 USD cho quà tặng, nhưng hiện cô chỉ định mua 750 USD, chủ yếu là giày, dép, sách và đồ bếp. Họ sẽ bỏ qua đồ điện tử và các món đắt tiền.

"Tâm lý người tiêu dùng yếu, nhưng tài chính của họ vẫn vững", Mark Mathews - kinh tế trưởng của NRF nhận định. Theo số liệu tháng 11 của Bank of America, người tiêu dùng vẫn đang gửi lượng tiền mặt đáng kể trong ngân hàng. So với 2019, thời điểm trước Covid-19, tiền trong tài khoản hộ gia đình ở các nhóm thu nhập đều ghi nhận mức cao hơn.

NFR ước tính khoản chi trung bình cho quà tặng và đồ dùng dịp lễ (đồ trang trí, thực phẩm, kẹo, thiệp...) khoảng 890 USD một người, thấp hơn so với năm ngoái (902 USD). Gần hai phần ba trong số hơn 8.400 người được khảo sát nói họ sẽ chờ các khuyến mãi trong dịp cuối tuần Lễ Tạ ơn. Tỷ lệ này tăng so với 59% năm 2024.

"Chọn thời điểm mua năm nay khó hơn. Quá nhiều khuyến mãi đã được tung ra từ trước Black Friday. Không có gì đảm bảo đến đúng ngày, chương trình giảm giá vẫn còn, hoặc sản phẩm chưa hết hàng", Edgar Dworsky - nhà sáng lập công ty chuyên theo dõi giá cả mùa lễ Consumer World cho biết.

Trước đây, các hãng bán lẻ như Kohl's, JC Penney và Macy's đều bán đồ bếp nhỏ với giá thấp nhất là 5 USD, sau khi trừ các khuyến mãi, hoàn tiền. Nhưng năm nay, nhiều ưu đãi không còn. Ví dụ, Kohl’s bán máy nướng bánh mì, máy xay và chảo điện với giá 9,99 USD không kèm hoàn tiền, nhưng tặng thêm phiếu giảm giá 15%.

Không khí săn sale năm nay cũng có vẻ trầm lắng hơn. Jessica Ramirez - Giám đốc hãng tư vấn thương hiệu Consumer Collective nhận xét thông thường nửa đầu tháng 11 là lúc các thương hiệu bắt đầu chạy đà chương trình sale, song năm nay gần như vắng bóng. Hầu hết sản phẩm đang được bán với giá gốc.

Trong khi một số hãng bán lẻ giảm khuyến mãi, Walmart lại tung ra nhiều mức sale mạnh cho Black Friday. Ví dụ, TV TCL Roku 85 inch giảm 30%, còn 498 USD. Tương tự, bếp nướng ngoài trời Blackstone giảm còn 157 USD.

Hà Thu (theo Reuters)