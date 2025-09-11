Gần 160 triệu đồng cải tạo căn hộ 43 m2 tông màu trà sữa

Căn hộ rộng 43 m2 tại chung cư ở Hà Nội được thiết kế lại theo phong cách hiện đại, đáp ứng mong muốn về không gian ấm cúng, nhẹ nhàng của gia chủ. Công trình được thực hiện với ngân sách 158 triệu đồng, trong đó 135 triệu cho phần nội thất.