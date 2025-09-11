Gần 160 triệu đồng cải tạo căn hộ 43 m2 tông màu trà sữa

Căn hộ rộng 43 m2 tại chung cư ở Hà Nội được thiết kế lại theo phong cách hiện đại, đáp ứng mong muốn về không gian ấm cúng, nhẹ nhàng của gia chủ. Công trình được thực hiện với ngân sách 158 triệu đồng, trong đó 135 triệu cho phần nội thất.
Tông be pastel chủ đạo được áp dụng trên toàn bộ căn hộ. KTS chọn bảng màu dịu mắt, sử dụng sơn hiệu ứng, kết hợp ánh sáng vừa phải để tạo cảm giác thư giãn nhưng không đơn điệu.
Phòng khách được xử lý hình khối rõ ràng. Tường phía sau sofa ốp thạch cao, thêm các đợt trang trí và mảng vữa hiệu ứng tạo điểm nhấn.
Kệ tivi kết hợp bàn thờ được uốn cong mềm mại, liền mạch với hệ tường. Đồ gốm nghệ thuật giúp không gian trở nên thu hút hơn.
Cách bố trí nội thất tập trung về một phía, nhường lại khoảng trống rộng giữa nhà, vừa thuận tiện sinh hoạt chung, vừa mang lại cảm giác thoáng.
Khu vực +1 được khai thác thành không gian đa năng, phục vụ công việc, đọc sách và trưng bày. Hệ bàn kết hợp tủ giày thông minh giúp tối ưu diện tích. Khu này có thể chuyển đổi thành phòng ngủ phụ khi cần.
Từ khu +1 hướng ra phòng khách và bếp, toàn bộ chi tiết đều được tính toán kỹ. Cây lọc nước được đặt trên kệ gỗ plywood chống nước, dây điện đi âm tường, gọn gàng. Hộc tủ lạnh được thiết kế chừa khoảng 10 cm phía sau để thoát nhiệt, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định.
Phòng ngủ chính được bố trí lùi về một phía, giường kê sát mép tường để chừa lối đi và đón ánh sáng từ cửa sổ.
Tủ quần áo với cánh phào nổi đồng màu, kết hợp chi tiết khoét hộc đặt ổ điện âm cạnh giường phục vụ đèn ngủ và sạc điện thoại.
Tường phòng ngủ dán giấy hoa nhí có vân 3D. Tranh trong phòng cũng được chọn lọc kỹ để hòa hợp tổng thể.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: TG Architects
Ảnh: Humi Studio